Viola sconfitta a Casale Monferrato

La Viola cade al PalaFerraris di Casale Monferrato, al termine di una gara avviata sottotono ma che sembrava, nella seconda parte, riportata sul giusto binario. Solo nel finale i neroarancio si sono arresi agli avversari.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio, spezzato da Casale che chiude la frazione in vantaggio per 21-18. La forbice si allarga nella successiva fase di gioco, con il quintetto di coach Ramondino che matura un vantaggio di dieci punti (34-24) all’intervallo lungo.

La Viola sfodera maggiore determinazione e prova a ridurre il gap. Ci riesce grazie alle buone performance di Radic e Legion, che riportano il match in parità (47-47) alla fine del terzo quarto.

Ultima frazione di gara avvincente, con la Viola però costretta ad inseguire Casale, che negli ultimi secondi allunga e conquista la sua prima vittoria stagionale.

“C’è molto rammarico – dice coach Antonio Paternoster a fine gara -. Abbiamo tirato male, subito la fisicità del nostro avversario così come avevamo previsto. Purtroppo non siamo stati in grado di reagire. Abbiamo provato a ribaltare il risultato, ma il fatto di dover rincorrere ci ha stancati tantissimo. Siamo stati poco lucidi sul finale e non abbiamo avuto la testa e le gambe per fare ciò che dovevamo. Onore a Casale che ha meritato la vittoria”.

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO – VIOLA REGGIO CALABRIA 66-55

(21-18; 13-6; 13-23; 19-8)

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: Tolbert 10, Denegri 2, Natali, Tomassini 11, Di Bella, Blizzard 7, Severini 2, Emegano 20, Martinoni 11, Ruiu, Valentini n.e., Bellan 3, Coach: Ramondino

VIOLA REGGIO CALABRIA: Radic 17, Taflaj, Lupusor 2, Legion 17, Marulli 1, Fallucca 5, Guariglia, Micevic, Caroti 6, Guaccio, Fabi 7. Coach: Paternoster

Arbitri: Pepponi, Bramante, Patti

Fonte: violareggiocalabria.it/