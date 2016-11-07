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Viola sconfitta a Casale Monferrato

I neroarancio recuperano nel secondo tempo ma cedono nel finale al PalaFerraris: coach Paternoster parla di rammarico e di poca lucidità nei minuti decisivi

07 Novembre 2016 - 11:05 | di Vincenzo Comi

Viola Reggio Calabria in campo a Casale Monferrato contro Novipiù

La Viola cade al PalaFerraris di Casale Monferrato, al termine di una gara avviata sottotono ma che sembrava, nella seconda parte, riportata sul giusto binario. Solo nel finale i neroarancio si sono arresi agli avversari.
Primo quarto all’insegna dell’equilibrio, spezzato da Casale che chiude la frazione in vantaggio per 21-18. La forbice si allarga nella successiva fase di gioco, con il quintetto di coach Ramondino che matura un vantaggio di dieci punti (34-24) all’intervallo lungo.
La Viola sfodera maggiore determinazione e prova a ridurre il gap. Ci riesce grazie alle buone performance di Radic e Legion, che riportano il match in parità (47-47) alla fine del terzo quarto.
Ultima frazione di gara avvincente, con la Viola però costretta ad inseguire Casale, che negli ultimi secondi allunga e conquista la sua prima vittoria stagionale.
“C’è molto rammarico – dice coach Antonio Paternoster a fine gara -. Abbiamo tirato male, subito la fisicità del nostro avversario così come avevamo previsto. Purtroppo non siamo stati in grado di reagire. Abbiamo provato a ribaltare il risultato, ma il fatto di dover rincorrere ci ha stancati tantissimo. Siamo stati poco lucidi sul finale e non abbiamo avuto la testa e le gambe per fare ciò che dovevamo. Onore a Casale che ha meritato la vittoria”.

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO – VIOLA REGGIO CALABRIA 66-55

(21-18; 13-6; 13-23; 19-8)

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: Tolbert 10, Denegri 2, Natali, Tomassini 11, Di Bella, Blizzard 7, Severini 2, Emegano 20, Martinoni 11, Ruiu, Valentini n.e., Bellan 3, Coach: Ramondino

VIOLA REGGIO CALABRIA: Radic 17, Taflaj, Lupusor 2, Legion 17, Marulli 1, Fallucca 5, Guariglia, Micevic, Caroti 6, Guaccio, Fabi 7. Coach: Paternoster

Arbitri: Pepponi, Bramante, Patti

Fonte: violareggiocalabria.it/

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