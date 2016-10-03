Viola sconfitta, Paternoster ‘Partita decisa nell’ultimo quarto’

Prima sconfitta stagionale per la Viola Reggio Calabria, che nell’esordio in campionato al PalaCilento di Torchiara si arrende ad Agropoli.

La gara: Agropoli allunga nell’ultimo quarto

Partono forte i padroni di casa (22-15 fine primo quarto), mentre la squadra di coach Antonio Paternoster è costretta a recuperare, riuscendoci e andando all’intervallo lungo sul 39-41. La Viola nel secondo tempo cerca di gestire il vantaggio (62-64 fine terzo quarto) ma poi nell’ultimo periodo paga qualche indecisione di troppo: Agropoli approfitta e allunga chiudendo il match col risultato di 91-78.

“La partita è stata decisa nell’ultimo quarto – dice nel post gara coach Paternoster- . I ragazzi hanno finito la benzina e negli ultimi otto minuti in campo c’è stata solo Agropoli, che ha meritato questa prima vittoria”.

La valutazione di coach Paternoster sulla squadra

Il coach della Viola dà comunque la “sufficienza a tutta la squadra. I ragazzi hanno messo in campo impegno e voglia. Abbiamo concesso qualche rimbalzo offensivo di troppo e perso qualche palla. Dobbiamo lavorare parecchio su questi aspetti, ma la squadra ha dimostrato di essere viva. Ripartiamo dalle cose positive, cioè dal carattere dimostrato, e soprattutto dalla consapevolezza che per vincere fuori casa bisogna avere una difesa granitica e non concedere break all’avversario”.

TABELLINO

BASKET AGROPOLI – VIOLA REGGIO CALABRIA 91-78

(22-15; 39-41; 62-64; 91-78)

Basket Agropoli: Turel 12, Taylor 16, Langford 18, Santolamazza 20, Contento 11, Molinaro 9, Lucarelli 2, Carenza 3. Coach: Finelli. Assistenti: Marzullo, Delia

Viola Reggio Calabria: Radic 15, Taflaj, Legion 20, Caroti 8, Fabi 16, Guariglia, Guaccio, Marulli 11, Micevic 6, Fallucca 2. Coach: Paternoster. Assistenti: Bolignano, Motta.

Arbitri: Beneduce, Longobucco, Lestingi

Fonte: www.violareggiocalabria.it