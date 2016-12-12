Viola a testa alta: a Latina finisce 93-90

Latina. Una sconfitta al fotofinish. La Viola Reggio Calabria perde contro Latina al termine di una gara avvincente, in cui ha le redini del gioco per quasi tutti i 40’.

Un match a dir poco perfetto, quello dei ragazzi di coach Antonio Paternoster, condotto con ritmo ed intensità e con un’ottima interpretazione di gioco. La gara viene decisa solo negli ultimi secondi con Latina, che dopo essere stata in svantaggio per quasi tutto il match, con un pizzico di freddezza in più riesce nella conquista dell’intera posta in palio. Onore a Radic (per lui 41 punti) e compagni che non si sono mai arresi e che hanno dato vita, al di là dell’esito della gara, ad una delle migliori prestazioni della stagione.

La partenza sprint della Viola con Radic

Partenza sprint per la squadra di coach Antonio Paternoster, con Radic che trasforma ogni tiro a canestro, realizzando nei primi due quarti ben 27 punti. La Viola va all’intervallo lungo in vantaggio di 4 punti su Latina (41-45).

Nella seconda parte, è sempre la squadra reggina a condurre la gara, ma Latina non demorde e recupera punto su punto lo svantaggio. Le due squadre danno vita così ad un ultimo quarto di perfetto equilibrio. Gli ultimi secondi sono al cardiopalmo: poi Latina ha la meglio su una Viola mai doma.

A fine gara, coach Antonio Paternoster, nel dirsi rammaricato del risultato, esalta l’ottima prestazione della squadra. “Dobbiamo ripartire da qui – dice – . Posso dirmi tranquillo: so di poter contare su ragazzi che credono in quello che fanno e che ci mettono l’anima. Questo gruppo è vivo, cresce e ha dimostrato carattere. Non posso che essere orgoglioso di loro”.

Benacquista Assicurazioni Latina – Viola Reggio Calabria 93-90

(19-26; 22-19; 24-24; 28-21)

Benacquista Assicurazioni Latina: Arledge 9, Rullo 16, Poletti 16, Mascolo 2, Pastore 10, Mathlouthi n.e., Uglietti 4, Deshields 30, Allodi 6, Cavallo n.e., Di Prospero n.e. Coach: F. Gramenzi

Viola Reggio Calabria: Radic 41, Legion 20, Caroti 8, Lupusor 2, Taflaj 3, Pandolfi n.e., Fabi 12, Caruso n.e., Fallucca, Marulli n.e., Micevic 4, Guaccio. Coach: A. Paternoster

Arbitri: Masi, Salustri, Maschietto.

fonte www.violareggiocalabria.it