Viola: ufficiale l’arrivo di Alex Legion
Americano di Detroit, 196 cm, torna in Italia dopo le esperienze in Qatar e Grecia: il nuovo esterno neroarancio della Viola
29 Luglio 2016 - 14:17 | di Vincenzo Comi
La Viola Basket comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2016/2107 con Alex Legion.
Altezza 196 cm, americano di Detroit, Alex è cresciuto nelle squadre dei college frequentati in Kentucky, Illinois e Florida. Dopo il percorso universitario, il nuovo esterno neroarancio è sbarcato in Europa: prima in Ungheria, poi in Italia con una stagione a Roseto (con la cui maglia è stato il miglior realizzatore del campionato), quindi una breve esperienza in Libano, ed il rientro in Italia con le canotte di Veroli e Trapani. Nella passata stagione ha giocato in Qatar e poi in Grecia.
Alex torna nel nostro Paese con grande entusiasmo, pronto a mettere a disposizione della Viola tutto il proprio talento, caratterizzato da un enorme bagaglio tecnico e agonistico.
Benvenuto Alex!
Cognome: LEGION Ruolo: Guardia/Ala
Nome: ALEX Altezza: 196 cm
Data di nascita: 16/11/88 Peso: 91 kg
Luogo: DETROIT (USA)
Club
2015/2016
- El Jaysh Doha | Game stats: 21.5 pts + 5.6 rbs
- Arkadikos | Game stats: 9.3 pts + 1.6 rbs
2014/2015
- Veroli Basket | Game stats: 20.9 pts + 5.8 rbs
- Trapani | Game stats: 21.9 pts + 5.7 rbs
2013/2014
- Roseto Sharks | Game stats: 23.3 pts + 9.6 rbs
miglior realizzatore del campionato
- Sagesse Beirut | Game stats: 20 pts + 5 rbs
2012/2013
- PVSK Panthers | Game stats: 19.5 pts + 5.6 rbs
College Team
2010/2011
- Florida International University | Game stats: 13 pts + 5.1 rbs
2009/2010
- Illinois Fighting | 2.7 pts
2008/2009
- Illinois Fighting | Game stats: 3.5 pts + 1.5 rbs
2007/2008
- Kentucky | Game stats: 6.7 pts + 1.8 rbs
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