Viola: ufficiale l’arrivo di Alex Legion

La Viola Basket comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2016/2107 con Alex Legion.

Altezza 196 cm, americano di Detroit, Alex è cresciuto nelle squadre dei college frequentati in Kentucky, Illinois e Florida. Dopo il percorso universitario, il nuovo esterno neroarancio è sbarcato in Europa: prima in Ungheria, poi in Italia con una stagione a Roseto (con la cui maglia è stato il miglior realizzatore del campionato), quindi una breve esperienza in Libano, ed il rientro in Italia con le canotte di Veroli e Trapani. Nella passata stagione ha giocato in Qatar e poi in Grecia.

Alex torna nel nostro Paese con grande entusiasmo, pronto a mettere a disposizione della Viola tutto il proprio talento, caratterizzato da un enorme bagaglio tecnico e agonistico.

Benvenuto Alex!

Cognome: LEGION Ruolo: Guardia/Ala

Nome: ALEX Altezza: 196 cm

Data di nascita: 16/11/88 Peso: 91 kg

Luogo: DETROIT (USA)

Club

2015/2016

El Jaysh Doha | Game stats: 21.5 pts + 5.6 rbs

Arkadikos | Game stats: 9.3 pts + 1.6 rbs

2014/2015

Veroli Basket | Game stats: 20.9 pts + 5.8 rbs

Trapani | Game stats: 21.9 pts + 5.7 rbs

2013/2014

Roseto Sharks | Game stats: 23.3 pts + 9.6 rbs

miglior realizzatore del campionato

Sagesse Beirut | Game stats: 20 pts + 5 rbs

2012/2013

PVSK Panthers | Game stats: 19.5 pts + 5.6 rbs

College Team

2010/2011

Florida International University | Game stats: 13 pts + 5.1 rbs

2009/2010

Illinois Fighting | 2.7 pts

2008/2009

Illinois Fighting | Game stats: 3.5 pts + 1.5 rbs

2007/2008