Vittoria della Viola Basket a Rende che vale il primato in classifica

Punteggio pieno, per la squadra di coach Paolo Moretti seguita a Rende da molti tifosi reggini

La Viola Supportes Trust si impone anche sulla Bim Bum Rende, diretta avversaria nella classifica di serie C silver. La trasferta neroarancio con molti tifosi al seguito ha visto imporsi la squadra di coach Paolo Moretti con il risultato di 73 a 86. I padroni di casa hanno tenuto fino all’intervallo lungo. Successivamente sono emersi i valori della squadra di Reggio Calabria che raggiunge Catanzaro in vetta alla classifica.

Primi due quarti trascorsi su un sostanziale equilibrio, con i neroarancio che nonostante siano un po’ contratti e poco dinamici in difesa, riescono a rispondere al forte Coluccio e co. chiudendo il primo tempo in vantaggio di 5 lunghezze.

Nel terzo quarto sale l’intensità della gara e continua l’equilibrio tra due team che giocano un basket solido e concreto. Il parziale vede ancora la Pallacanestro Viola in vantaggio di 6 punti.

È nell’ultimo quarto che la squadra di coach Moretti trova la quadra: forti in difesa ed efficaci in attacco i neroarancio riescono ad allungare fino al raggiungimento del +13 finale.

Ottima la prestazione di Sebrek, autore di 21 punti e di alcune giocate che hanno esaltato i tifosi reggini giunti a Rende per supportare la Pallacanestro Viola.

Il tabellino

Bim Bum Basket Rende – Pallacanestro Viola : 73 – 86

Rende: Cersosimo 2, Dolce 2, Coluccio 14, Mazzuca 11, Reda 0, Markovic 0, Misolic 9, Federico 13, Falzetta 15, Cilento 7, Ragusa 0.

P. Viola: Sebrek 21, Ozolins 12, Pandolfi 15, Barrile 14, Kamal Bagna 8, Osmatescu 10, Suraci 3, Centofanti 3, Alampi 0, Artuso N.E.