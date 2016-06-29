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Viola:risoluzione del contratto con Roberto Rullo

La Viola Basket Reggio Calabria e Roberto Rullo hanno convenuto di risolvere il contratto che legava la guardia alla società per un altro anno

29 Giugno 2016 - 14:49 | di Redazione

Roberto Rullo e la Viola Basket Reggio Calabria: risoluzione del contratto

Le strade si separano ma l’amicizia e il rispetto reciproco restano.
La Viola Basket Reggio Calabria e Roberto Rullo hanno convenuto di giungere alla risoluzione del contratto che legava la guardia alla società ancora per un anno. La decisione giunge in seguito a una valutazione tecnica del Club sulla composizione del roster per la prossima stagione.

La Viola, in tutte le sue componenti, ringrazia Rullo per l’impegno profuso e per l’attaccamento dimostrato alla canotta neroarancio, augurandogli le soddisfazioni personali che merita e pieno successo professionale.

fonte: http://www.violareggiocalabria.it/news/news/viola-risoluzione-del-contratto-con-roberto-rullo

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