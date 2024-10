Violenza sulle donne, Falcomatà: ‘Il bollettino dei Carabinieri fa paura. Non siete sole’

“Fa paura. Fa sinceramente paura leggere il consueto bollettino diramato dai Carabinieri che, soltanto negli ultimi giorni, ci consegna una sequela ignobile di crimini commessi contro mogli, fidanzate o ex. Chi è stata sparata alla gamba, chi è scampata ad un’aggressione con acido muriatico, chi è stata percossa , umiliata , oltraggiata. Tutto nell’arco di una sola settimana”.

A scriverlo, in un post su Facebook, è il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“Così, in questa fase di quarantena forzata, le mura domestiche si trasformano in una vera e propria trappola per donne che subiscono maltrattamenti fisici e psicologici da parte di chi dice di amarle. E vittime sono anche i figli, costretti a patire o ad assistere a scene di puro delirio.

Sono vicino ad ognuna di voi e m’impegno in qualità di Sindaco a sostenervi insieme alla rete di associazioni e movimenti e Centri Antiviolenza presenti e attivi nella nostra città: non siete sole”.