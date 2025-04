13enne violentata dal padre adottivo trova il coraggio di denunciare: condannato a oltre 8 anni

Ha abusato della figlia adottiva più volte costringendola a compiere atti sessuali. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2011 e il 2015 e tra il 2017 e il 2018.

Dopo innumerevoli soprusi e abusi, la giovane vittima, all’epoca dei fatti 13enne, stremata dal lungo periodo di dolore e sofferenze, trova la forza di recarsi spontaneamente presso uno studio medico. Ad accoglierla, con professionalità e immensa umanità, la dott.ssa Caterina Dimasi:

“Era una giornata come tante, improvvisamente mi si avvicinò una giovane donna. Era la seconda volta che la incontravo ma non potrò mai dimenticare il suo sguardo. Ho notato subito un’ombra di dolore che si nascondeva dietro un sorriso forzato. Ero certa che qualcosa non andava. Le presi la mano e le dissi…Qualsiasi cosa tu abbia bisogno, io sono qui, ti ascolterò e ti aiuterò fino alla fine…Scoppiò in lacrime, un pianto inconsolabile”.