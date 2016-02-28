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Violine travolgenti, a Santa Venerina finisce 26-82

Larga vittoria per le ragazze di coach Russo, che ora attendono i play off dopo un turno di riposo nell’ultima giornata

28 Febbraio 2016 - 10:50 | di Redazione

Pallone da basket, immagine per la fase ad orologio del campionato di Serie C Silver in Calabria

La Viola femminile chiude in bellezza la regular season con una splendida vittoria a Santa Venerina. Le ragazze di coach Armando Russo questo pomeriggio si sono imposte sulle rivali etnee col largo punteggio di 82 a 26, a conclusione di una gara giocata senza eccessivi patemi d’animo. La squadra neroarancio, in attesa dell’inizio dei play off, osserverà un turno di riposo in occasione dell’ultima giornata del campionato, in programma sabato prossimo.

TABELLINO

PALLACANESTRO SANTA VENERINA-VIOLA BASKET  26-82 (6-18 / 6-39 / 15-54 / 26-82)

Pallacanestro Santa Venerina: Cardea , Bontempo 6, Cardillo 4, Lamuca 3, Grasso 2, Patumi 2, Santini, Patti, Cali 2. Coach: Sgroi

Viola Basket: Amodeo 8, Costantino 27, Certomà 28, Melchionna 4, Anechoum 7, Smorto 4, Melissari n.e., Gaeta 4. Coach: Russo

Arbitri: Fichera, Puglisi

FONTE: http://www.violareggiocalabria.it

Viola Basket femminile a Santa Venerina, vittoria per 82-26

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