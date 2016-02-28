Violine travolgenti, a Santa Venerina finisce 26-82
Larga vittoria per le ragazze di coach Russo, che ora attendono i play off dopo un turno di riposo nell’ultima giornata
28 Febbraio 2016 - 10:50 | di Redazione
La Viola femminile chiude in bellezza la regular season con una splendida vittoria a Santa Venerina. Le ragazze di coach Armando Russo questo pomeriggio si sono imposte sulle rivali etnee col largo punteggio di 82 a 26, a conclusione di una gara giocata senza eccessivi patemi d’animo. La squadra neroarancio, in attesa dell’inizio dei play off, osserverà un turno di riposo in occasione dell’ultima giornata del campionato, in programma sabato prossimo.
TABELLINO
PALLACANESTRO SANTA VENERINA-VIOLA BASKET 26-82 (6-18 / 6-39 / 15-54 / 26-82)
Pallacanestro Santa Venerina: Cardea , Bontempo 6, Cardillo 4, Lamuca 3, Grasso 2, Patumi 2, Santini, Patti, Cali 2. Coach: Sgroi
Viola Basket: Amodeo 8, Costantino 27, Certomà 28, Melchionna 4, Anechoum 7, Smorto 4, Melissari n.e., Gaeta 4. Coach: Russo
Arbitri: Fichera, Puglisi
FONTE: http://www.violareggiocalabria.it
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