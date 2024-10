“VIRTUS REGGIO Ginnastica” inarrestabile con 27 podi nazionali

La favola continua, la Virtus Reggio scrive ancora pagine memorabili di una gloriosa storia che dura oltre 44 anni e che la vede sempre protagonista indiscussa. Strabiliante ed emozionante impresa infatti per la Virtus che, alle ultime finali Nazionali della FEDERAZIONE Ginnastica conquista ben 27 Podi: 17 Titoli Italiani, 8 Argenti e 2 Bronzi. Orgoglio Virtus che da sempre rappresenta con estrema fierezza in campo nazionale ed internazionale il nome della città di Reggio Calabria. Il bottino portato a casa racconta perfettamente la qualità e l’ottimo lavoro svolto dalle ginnaste, scrupolosamente e magistralmente guidate dalle tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite. Tecnica, abilità, eleganza e precisione portata ai massimi livelli ha permesso così alle fortissime ginnaste della Virtus di conquistare 27 podi sudddivisi in ben 17 TITOLI Nazionali FEDERALI (4 Ori della classifica Assoluta,13 di specialità) 8 Argenti e 2 Bronzi. Risultati che confermano la Virtus Reggio tra le società più premiate in Italia, ricevendo in campo gara riconoscimenti da parte dei responsabili Nazionli, tecnici e pubblico presente. Le Virtussine, di età compresa tra gli 8 e i 19 anni, si sono cimentate in competizioni di ginnastica ritmica e artistica individuali e di squadra, incantando tutti con i propri esercizi a corpo libero, fune, palla, cerchio, minitrampolino e volteggio. La tecnica Carmen Loprevite e il vicepresidente Enzo Costantino, accompagnatori della spedizione virtussina, difficilmente dimenticheranno la gioia e la commozione delle ginnaste dentro e fuori la pedana ,“tutti i sorrisi e i momenti condivisi insieme, gli occhi colmi di gioia per un’esperienza che, ne siamo convinti, segnerà indelebilmente e positivamente la loro vita”.Il meraviglioso anno 2022, costellato di successi, non termina qui: la Virtus Reggio del Presidente Rocco Loprevite sarà impegnata infatti in importantissimi eventi cittadini e non che la vedranno protagonista con le proprie ginnaste e le splendide coreografie ideate dalla tecnica e coreografa Carmen Loprevite.

RISULTATI INDIVIDUALI SILVER :

Alampi Martina – Oro spec.Palla, Argento class. Assoluta – Silver A1

Dascola Martina 3 Ori: classif. Assoluta, corpo libero, palla –Silver S2

Alessandra Arcudi 3Ori: classif. Assoluta ,corpo libero, Palla- Silver S3

Caterina Ambrogio Argento sp.corpo libero Silver S2

Fiore Gaia Bronzo Classifica Assoluta Silver A1

Fasci’ Marika Bronzo sp.Cerchio Silver S3

RISLUTATI INDIVIDUALI PROMOGYM:

Cannistrà Angela 2 Ori : volteggio, minitramp. 1° fascia