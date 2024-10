La Virtus Reggio Ginnastica vola alla Gymnaestrada Mondiale in Austria

Per la prima volta nella storia della Ginnastica Calabrese un’associazione sportiva prenderà parte alla GymnaestradaMondiale, il più grande evento Federale al Mondo di Ginnastica del settore Gpt, che si tiene una volta ogni quattro anni.

La Società Ginnastica “Virtus Reggio”,dopo avere vissuto l’esperienza Europea lo scorso anno tenutasi in Belgio e, in coincidenza con il 40 esimo anniversario di attività sportiva, si appresta a vivere questa meravigliosa ed emozionante avventura che vedrà la presenza di 60 Stati con circa 20.000 ginnasti provenienti da tutto il Mondo, motivo di orgoglio per la città di Reggio e per la Calabria intera!

13 selezionatissime Ginnaste, alcune già partecipanti all’Eurogym e con anni di duro lavoro alle spalle,vivranno questa fortissima emozione e rappresenteranno il Team ‘Italia insieme a poche altre associazioni sportive dal 7 al 13 Luglio in Austria-Dornbirn. Immensa soddisfazione per la Tecnica Carmen Loprevite che ritorna alla Gymnaestrada dopo 20 anni,avendo già vissuto questa esperienza da atleta con l’ISEF di Roma ed il Vice presidente Enzo Costantino ,responsabile della delegazione Virtus in Austria.Le ginnaste della Virtus Reggio che rappresenteranno l’Italia: Aleo Maria Pia, Arcudi Alessandra, Ambrogio Caterina, Asciutto Rita, Battaglia Zoe, Dascola Martina, Fasci’ Marika, Marra Chiara, Messina Giada, Latella Greta, Ligato Aurora, Retez Roberta, Zarà Martina.