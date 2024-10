Virtus Reggio: 3 medaglie conquistate alle ultime finali Nazionali di Ginnastica Ritmica

Gioia, commozione, felicità e immenso orgoglio per il traguardo raggiunto dalle atlete reggine

L’atleta Marika Fascì nella categoria S1- LB ha conquistato la medaglia d’Argento nella Classifica Assoluta (corpo libero e palla) con punti 22.110 su ben 45 ginnaste. Marika ha eseguito i suoi esercizi di gara in maniera impeccabile sia dal punto di vista tecnico che artistico meritando in pieno questo prestigioso risultato che le ha fatto vivere la gioia di sentire le note dell’inno d’Italia eseguito in onore delle prime 3 della Classifica Assoluta.

Stessa emozione è stata vissuta dalla ginnasta Alessandra Arcudi, classificatasi terza assoluta nella sua cat. S1-LA, totalizzando punti 19.550 negli esercizi corpo libero e palla. Alessandra inoltre ha conquistato un secondo bronzo nella specialità palla con punti 9.450. Sicurezza e brio hanno contraddistinto le sue prove in pedana che le hanno consentito il raggiungimento di questi traguardi. Soddisfazione altresì per la ginnasta Martina Dascola che, nella cat.S1-LA ha conquistato un 4° posto alla palla e un 6° posto nella classifica generale. Risultato che poteva certamente essere migliore ( pochissimi centesimi dal podio ), considerando che ,in entrambi i suoi esercizi di gara alla voce “esecuzione” la nostra Martina ha ottenuto il punteggio più alto tra tutte le ginnaste partecipanti.

Bravissima inoltre Caterina Ambrogio che ha partecipato alla gara Promogym , nuova competizione che vede confrontarsi atleti del settore sia Ritmica che Artistica ottenendo il 2° miglior punteggio al corpo libero e il 5° posto assoluto. Commozione immensa per la tecnica Carmen Loprevite e il vicepresidente Enzo Costantino che hanno seguito le ginnaste nella trasferta Romagnola .La gratificazione per tecnici e dirigenti della Virtus Reggio è enorme, considerato anche questo particolare e delicato momento durante il quale le ginnaste hanno dimostrato impegno e determinazione senza farsi scalfire da difficoltà alcuna, per portare a compimento nel migliore dei modi il loro programma di gara. Il risultato ottenuto rappresenta quindi il giusto riconoscimento al lavoro affrontato insieme a tutto il team della Virtus Reggio,che da oltre 40 anni lavora con passione, competenza e dedizione nella città di Reggio Calabria