VIS Mediterranean Basketball Academy: nuovo colpo di mercato

La VIS Mediterranean Basketball Academy continua a stupire, rafforzando il suo ambizioso progetto multiculturale con l’ingaggio del giovane talento kosovaro Diny Syla. Nato nel 2007, questo promettente play-guardia di 1.88 metri proviene dal dinamico bacino cestistico del Kosovo e si unisce ora alla squadra reggina.

L’arrivo di Syla consolida ulteriormente una roster internazionale d’eccellenza per la VIS, che già vanta atleti di spicco come Pavicevic dalla Croazia, Mitreski dalla Macedonia (per un “ritorno a casa”), Kalen dal Cile-Svizzera, l’italiano Erik Martin, Kemal Kureki dalla Turchia, Metodi Sokolov dalla Macedonia, Erion Hoxha dal Kosovo, Dino Danovic dalla Croazia e Hagman Oscar Mikael dalla Norvegia. Questa squadra globale, frutto di un attento scouting, di una formazione di alto livello e di una sana competizione, è pronta a imporsi nei campionati Dr1, Under 19 Gold e Under 17 Eccellenza.

La VIS Mediterranean Basketball Academy non è nuova ai successi, come testimoniano il recente trionfo all’EYBL Budapest e la conquista del Titolo Regionale U16 in Calabria. Dietro a questi risultati c’è uno staff d’élite, guidato da figure di spicco come Coach Pierotti, esperto formatore umbro, Goran Zinzirovski, talentuoso recruiter macedone, e Jamaal Womack, coach statunitense con un passato in NCAA e come cestista in Italia.

La missione della VIS prosegue con determinazione: portare Reggio Calabria nel panorama cestistico europeo, investendo con convinzione su talento, educazione e crescita umana.