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La Vis Basket Reggio Calabria desidera esprimere le proprie più sincere scuse alla Reggio BIC

"Siamo profondamente dispiaciuti per l’impressione negativa e il disagio che questa situazione ha provocato"

12 Aprile 2026 - 20:47 | Comunicato

Lavori Palacalafiore

La Vis Basket desidera esprimere le proprie più sincere scuse alla Reggio BiC, ai suoi atleti, allo staff tecnico e dirigenziale, nonché alla squadra ospite Amicacci Giulianova, alla coppia arbitrale e al commissario di gara per le condizioni in cui sono stati trovati gli spogliatoi e gli ambienti comuni del PalaCalafiore in occasione della partita di Serie A di basket in carrozzina disputata ieri.

Siamo profondamente dispiaciuti per l’impressione negativa e il disagio che questa situazione ha provocato, soprattutto considerando lo spirito di sacrificio dimostrato dalla Reggio BiC, che ha dovuto intervenire direttamente per rendere gli ambienti fruibili e garantire il regolare svolgimento dell’incontro.

L’evento internazionale in corso (le finali EYBL), di cui siamo orgogliosamente organizzatori, ha comportato la gestione contemporanea di molteplici impianti cittadini e di numerose squadre provenienti da tutta Europa. Questa scelta organizzativa su più sedi, seppur complessa, è stata adottata proprio per non creare ulteriori disagi alle società locali e per distribuire al meglio il carico logistico.

La situazione verificatasi al PalaCalafiore non è derivata da incuria o mancanza di rispetto verso gli atleti, bensì da una problematica puramente logistica legata ai tempi stretti di turnover tra i diversi eventi e alla difficoltà di coordinare le operazioni di pulizia e ripristino su più strutture in un arco temporale molto ristretto. Ciò non giustifica quanto accaduto e ci assumiamo pienamente la responsabilità per il mancato perfetto coordinamento.

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Abbiamo già attivato un’immediata verifica interna per rafforzare i protocolli di gestione e garantire che episodi del genere non si ripetano più. La salute, la sicurezza e la dignità di tutti gli atleti – in particolare di chi pratica sport paralimpici – rappresentano per noi una priorità assoluta.

Ringraziamo pubblicamente la Reggio BiC per il grande senso di responsabilità e per lo spirito collaborativo dimostrato anche in un momento di comprensibile frustrazione. Il loro impegno ha permesso di salvare la partita e di evitare una figura peggiore davanti agli ospiti.

Ci scusiamo nuovamente con tutti i diretti interessati e confermiamo il nostro impegno affinché Reggio Calabria possa continuare a ospitare eventi sportivi di alto livello in condizioni adeguate e rispettose di chi scende in campo.

Vis Basket Reggio Calabria

Reggio Calabria Basket

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