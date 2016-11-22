Vis in campo a Lamezia nel recupero della V° giornata

Quarta partita in appena dodici giorni per la Vis Reggio Calabria, impegnata domani in trasferta a Lamezia nel recupero della quinta giornata di campionato. Il calendario propone ai ragazzi del duo D’Arrigo/Farina un impegno da brividi contro il Basketball Lamezia, favorito indiscusso, roster alla mano, alla vittoria finale del torneo e reduce da ben sei successi consecutivi. I lametini, dopo il passo falso all’esordio contro Rende, hanno inanellato un filotto esaltante di vittorie, guidati in panchina da coach Ortenzi e trascinati sul parquet dagli stranieri Longoria e Monier e da un solidissimo gruppo di italiani, fra i quali spiccano Fragiacomo, Di Gennaro e l’esperto Rubino.

La Vis dopo il derby col Val Gallico

In casa Vis la sconfitta di due giorni fa nel derby col Val Gallico è già stata archiviata. Troppo brutta la squadra, seppur con l’alibi delle precarie condizioni fisiche di alcuni elementi, per essere vera. Capitan Tramontana e compagni, se in giornata, hanno tutte le carte in regola per sfoderare una prestazione all’altezza e provare a impensierire i gialloneri di casa.

James William Warwick, miglior realizzatore dei reggini, presenta così il match in terra lametina: “Sarà sicuramente una partita molto difficile, contro una squadra ben attrezzata, una delle favorite alla vittoria finale del campionato. Veniamo da una brutta sconfitta, non siamo nelle migliori condizioni fisiche, ma quella di domani è comunque un’opportunità per provare a rialzarci, pur nella consapevolezza della difficoltà del momento e del valore dell’avversaria”.

Orario e arbitri del match

Palla a due domani, 23 novembre, ore 20.30, al “PalaSparti” di via Marconi.

Arbitrerà la coppia silana composta da Francesco Micino di Cosenza e Denis Paludi di Rende.