Vis in finale. Lamezia si arrende anche in gara 2

La Vis si aggiudica anche il match di ritorno di semifinale play off, centra la ventiduesima vittoria consecutiva in stagione e raggiunge il Val Gallico nella finalissima che decreterà la squadra calabrese ad approdare al gironcino nazionale a quattro (con la prima del girone campano e le seconde dei gironi siciliano e pugliese) per il salto in serie B.

La gara è stata inevitabilmente condizionata dal +18 dell’andata in favore degli uomini del duo D’Arrigo/Farina, che hanno gestito l’incontro senza forzare i ritmi contro comunque un ottimo Lamezia. Gli ospiti escono a testa altissima dai play off dopo aver condotto un campionato al di sopra delle attese. Con un roster dall’età media bassissima e con l’eccezionale lavoro che coach Iracà sta portando avanti, la società lametina ha gettato basi solide per campionati importanti nelle stagioni future.

L’andamento della gara dalla palla a due alla sirena

L’incontro di ieri ha visto la Vis condurre le danze dalla palla a due alla sirena finale. Il primo strappo i reggini l’hanno dato già nel primo quarto grazie alle schiacciate (due consecutive in avvio) di Spencer e le conclusioni pesanti di Stracuzzi e Savo Sardaro (sia il capitano che l’esterno ciociaro sono stati fra i migliori in campo). Koprivica (top scorer del match con 19 punti) prova a tenere a galla i suoi ma, in questo frangente, predica nel deserto.

Secondo e terzo quarto scivolano via secondo copioni ormai consueti per Stracuzzi e compagni, e cioè con i padroni di casa avanti nel punteggio e gli avversari costretti ad inseguire.

Nell’ultimo periodo, a qualificazione ormai abbondantemente blindata, Lamezia si rifà pericolosamente sotto con grande orgoglio (55-52), ma Fazio e Franzò non sbagliano più nulla e la Vis può già proiettarsi alla serie di finale contro il Val Gallico, in programma a partire dal prossimo week end.

Il tabellino della partita

Questo il tabellino della partita:

Vis Reggio Calabria – Basketball Lamezia 70-60

(24-15, 40-29, 50-42)

Vis Reggio Calabria: Savo Sardaro 10, Stracuzzi 17, Fazio 10, Warwick 9, Spencer 14, Franzò 9, Venuto 1, Cedro, Bonaccorso, Gerardis, Lobasso N.E., Costantino N.E. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Basketball Lamezia: Rubino 12, Fragiacomo 5, Russo 3, Koprivica 19, Gaetano 15, Torcasio 1, Coluccio 2, Bosone 3, Falvo, Grande, De Luca, Rito. Allenatore: Iracà.

Arbitri: Antonio Travia e Aldo Travia di Gioia Tauro.