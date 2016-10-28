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Vis a Lamezia nella tana della vice capolista

Quinta giornata del campionato di serie C Silver: la Vis di coach D'Arrigo e Farina in trasferta a Lamezia contro una delle favorite, palla a due domenica alle 18.30

28 Ottobre 2016 - 12:44 | di Redazione

Vis Reggio Calabria, squadra di basket in serie C Silver

Test durissimo per la Vis dopodomani a Lamezia, nella quinta giornata di serie C silver. Il calendario propone ai ragazzi del duo D’Arrigo/Farina una trasferta da brividi contro la Basketball Lamezia, una delle favoritissime alla vittoria finale del campionato. La solidità e la concretezza degli stranieri Longoria e Monier, il carisma e l’esperienza di Rubino, la sfrontatezza e la freschezza atletica dei “baby” Fragiacomo e Gaetano sono solo alcuni dei punti di forza del quintetto giallonero di coach Ortensi, reduce da tre successi consecutivi e lanciatissimo all’inseguimento della Bim Bum Basket Rende in vetta alla classifica.

Il roster degli avversari è indubbiamente di primissimo livello, ma non per questo i bianco/amaranto reggini partiranno già battuti. La Vis nelle ultime uscite ha dimostrato di essere in crescita di fiducia e condizione e un’ulteriore settimana di allenamenti nelle gambe è servita a mettere benzina nel motore e ad accrescere la tenuta atletica di Tramontana e compagni.
James William Warwick, miglior realizzatore dei reggini, presenta così il match in terra lametina: “Sarà sicuramente una partita difficile contro una delle compagini allestite per vincere il torneo. Un ottimo test per verificare il nostro stato di forma a questo punto della stagione. Affronteremo l’incontro senza particolari pressioni perché è ancora abbastanza presto e qualunque sarà il risultato non determinerà con certezza le dinamiche di questo campionato”.

Palla a due domenica 30 ottobre, ore 18.30, al “PalaSparti” di via Marconi, dove è previsto il pubblico delle grandi occasioni.
Arbitrerà la coppia silana composta da Francesco Micino di Cosenza e Denis Paludi di Rende.

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