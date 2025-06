Vis Reggio, Arecchi: ‘Vogliamo fare dell’Academy un punto di riferimento per ragazzi dall’estero’

La Vis Reggio Calabria si prepara a vivere un’estate all’insegna del basket e della crescita, con il lancio del nuovo progetto Academy che punta a portare talenti da tutta Europa sotto l’egida del club reggino. Andrea Arecchi, coach della Vis Reggio e volto storico del basket locale, ha condiviso con Tiro da 4 le ambizioni e le emozioni di questa nuova avventura.

“È una prima esperienza per tutti noi”, ha esordito Arecchi. “In questi anni siamo cresciuti con i ragazzi di Reggio, ma quest’anno abbiamo avuto la fortuna di includere due giovani georgiani, bravissime persone e giocatori, che si sono integrati subito. Con l’arrivo di Goran Zinziroski e ora di Paolo Pierotti, vogliamo fare dell’Academy un punto di riferimento per ragazzi dall’estero, offrendo loro un’esperienza unica a Reggio“.

Il progetto, ispirato a modelli di successo come Bassano e la Stella Azzurra, prevede una foresteria a marchio internazionale e l’obiettivo di competere ai massimi livelli: “Il presidente vuole essere protagonista dalla Serie DR1 alla DR2, con l’Under 19 Gold. È un progetto articolato, ma l’esempio è chiaro: creare un’Academy che faccia conoscere il territorio e formi giovani talenti“.

Arecchi, ex giocatore e oggi allenatore, ha riflettuto sull’evoluzione del gioco: “Ai miei tempi era un basket più di squadra. Oggi dominano l’uno contro uno e il tiro da tre punti. Io amo il passaggio, come Magic Johnson, il mio idolo. Spero che i ragazzi riscoprano la bellezza di un gioco collettivo“.

Dal 2 al 4 Luglio, la Vis Reggio aprirà le porte a giovani talenti con allenamenti gratuiti presso il Paladotteghelle: Mercoledì 2 Luglio per i nati 2000-2003, Giovedì 3 Luglio per i nati 2010-2011 e Venerdì 4 Luglio per i nati 2012-2014. “Alza il livello, vieni a provare!”, è l’invito del club. Un’occasione per scoprire il basket di qualità e far parte di un sogno che guarda all’Europa.

Arecchi ha anche ricordato con affetto la sua esperienza a Villa San Giovanni, dove ha contribuito a scrivere pagine di successo in Serie C2: “Bellissimi anni, con compagni come Domenico Monorchio e Salvatore Versace. Ora spero che il nuovo palazzetto possa ridare slancio al basket senior“.

Concludendo, un messaggio ai giovani: “La pallacanestro è sacrificio e passione. Chi viene da lontano per studiare o giocare merita tutto il nostro sostegno. A loro e a tutti i ragazzi dico: credete nel progetto, perché qui si scrive il futuro“.