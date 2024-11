Vis Reggio Calabria, Tramontana firma il rinnovo.

Prosegue senza soluzione di continuità la campagna di rafforzamento della Vis Reggio Calabria. Dopo gli acquisti altisonanti di Warwick e Zampogna e le conferme eccellenti di capitan Grasso e del “three pointer” Carnazza, un altro pezzo da novanta dei bianco/amaranto 2013/14 ha rinnovato con il sodalizio dello Stretto. Si tratta di Pasquale Tramontana, centro classe 1983, ex Cap, Audax, Rosarno e Nuova Jolly. Anche lui ha deciso di prolungare il rapporto col team reggino, al servizio del quale è pronto a mettere tutta la sua esperienza maturata in anni e anni di campionati condotti sempre ad alti livelli e con eccellenti medie realizzative.La scorsa stagione il pivot originario di Gallico è stato il secondo miglior realizzatore della squadra (dietro capitan Grasso) con una media di 12,9 punti e 5,2 rimbalzi a partita, tirando con la miglior percentuale dal campo (50,4 %). Tramontana è sinonimo di muscoli e concretezza sotto canestro. Anche nella prossima stagione coach D’Arrigo potrà dunque contare su una dote non indifferente di punti e rimbalzi.“E’ una grande soddisfazione – ha detto Tramontana – far parte della famiglia Vis per il secondo anno consecutivo. Coach D’Arrigo e il dg Di Bernardo stanno allestendo un roster d’alta classifica , che si preannuncia competitivo e in grado di ben figurare. Mi aspetto tanto dalla squadra, così come mi aspetto tanto da me stesso. Come sempre il gruppo sarà la nostra arma in più. Il girone calabro/siculo in cui siamo stati inseriti è qualitativamente elevato, ma noi potremo dire la nostra fino in fondo”.La preparazione precampionato inizierà il 25 agosto con raduno al PalaBotteghelle. Entro tale data l’organico sarà completato con altri innesti di qualità.