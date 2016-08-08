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Vis: Teresa Nicosia nuova responsabile minibasket

Da istruttrice a responsabile del settore minibasket della Vis: Teresa Nicosia guiderà i quattro gruppi di categoria con il dg Luigi Di Bernardo e i coach D'Arrigo e Farina

08 Agosto 2016 - 15:31 | di Redazione

Pallone da basket, immagine per la fase ad orologio del campionato di Serie C Silver in Calabria

Da istruttrice a responsabile del settore minibasket.

È bastato un anno di lavoro a Teresa Nicosia per conquistare la fiducia del direttore generale Luigi Di Bernardo  e dei coach Checco D’Arrigo e Fabio Farina ed essere promossa a questo nuovo ed importante ruolo in seno alla società bianco/amaranto. Si occuperà della gestione e della programmazione delle attività inerenti i quattro gruppi delle categorie minibasket, e cioè pulcini e paperine, scoiattoli e libellule, aquilotti e gazzelle ed esordienti sia al maschile che al femminile. Curerà nello specifico anche alcuni di questi gruppi in campo.

Le ragioni della promozione

La promozione di Teresa Nicosia a responsabile del settore minibasket non è avvenuta per caso. Il suo modo di lavorare con i più piccoli, la sua grande professionalità e cura del particolare hanno fatto la differenza in suo favore. Il tutto per dare continuità al lavoro iniziato lo scorso anno e renderlo sempre più valido dal punto di vista qualitativo, interfacciando in maniera costruttiva i due settori minibasket e giovanile attraverso percorsi formativi non più separati, ma necessariamente integrati fra di loro.

L’obiettivo – ha detto Nicosia – è quello di far appassionare sempre più bambini e bambine a questo meraviglioso sport, mettendoli nelle migliori condizioni possibili, in un contesto di professionalità e di attenzione che li porti in primis a crescere come individui autonomi e competenti e, se la passione dovesse persistere, come futuri giocatori e giocatrici di basket. Sono contenta e onorata della fiducia accordatami sia dallo staff dirigenziale che dallo staff tecnico, e sono pronta ad affrontare questo impegno con serietà, passione e con tanta e rinnovata voglia di continuare a credere nel progetto Vis”.

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