Visitatori MArRC: ad Agosto + 22% di presenze rispetto al 2015

50527 visitatori al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nel solo mese di agosto.

Una cifra importante che segna un incremento del 22% di presenze rispetto al dato dello scorso anno.

«Un risultato che premia gli sforzi della squadra del MArRC – dichiara il Direttore Carmelo Malacrino – e di tutto il personale che si è speso con professionalità per gestire il flusso di utenti del Museo. Siamo soddisfatti e non ci fermeremo qui. Manterremo alto il nostro impegno per crescere e migliorare, consapevoli anche di alcune criticità alle quali stiamo lavorando e che intendiamo risolvere. Dal 30 aprile scorso – continua il Direttore – abbiamo lanciato la sfida: non solo di ripartire e di restituire un bene alla città, ma anche di fare del Museo una delle sedi della cultura e delle arti della regione. Un patrimonio storico che – conclude Malacrino – costituisce la nostra identità e dal quale non possiamo prescindere se crediamo davvero nel rilancio del territorio».

Nel dettaglio sono stati 33465 i biglietti staccati a pagamento (tra interi e ridotti) e 17.062 i ticket gratuiti.

Numeri per i quali hanno contribuito le aperture serali dalla 20.00 alle 23.00 con ingresso a 3 euro previste sino al prossimo 31 ottobre e le proposte culturali programmate per la stagione estiva.

L’iniziativa #nottidestate al MArRC proseguirà anche per il mese di settembre e già da questo sabato ritorna “Incontro con l’archeologo”. Dalle ore 20.00, in sinergia con il FAI – delegazione di Reggio Calabria, si terrà la conferenza della dottoressa Maria Teresa Iannelli dal titolo “Mediterraneo e identità occidentale tra passato e presente”.

In coincidenza con la manifestazione “Mediterranean Wellness”, prevista fino a domenica prossima all’Arena dello Stretto, sarà prorogata sino al 4 settembre la mostra diffusa “Lo sport in Magna Grecia”, allestita in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016.

Prosegue, inoltre, la collaborazione con i volontari del Touring Club di Reggio Calabria, che solo nel mese di agosto ha permesso a 2611 persone di visitare la Necropoli ellenistica nei sotterranei del Museo, scoperta nel 1932 e aperta al pubblico il 30 aprile scorso. L’area archeologica sarà aperta sabato dalle 20.00 alle 23.00 e domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Domenica 4 settembre tornerà l’iniziativa MiBact #domenicalmuseo, con ingresso gratuito in tutti i musei e le aree archeologiche italiane.

Per le sinergie attivate con le altre istituzioni culturali del territorio, si ricorda che da Piazza De Nava, dalle 20.00 alle 23.00 di sabato sarà attivo il bus di collegamento gratuito con il Palazzo della Cultura. «L’obiettivo – dichiara il Direttore Malacrino – è quello di mettere in rete l’offerta culturale della città e del territorio, al fine di meglio valorizzare il nostro patrimonio storico e naturalistico, presentando un’offerta turistica sempre più ampia ed efficiente». Si plaude, così, all’iniziativa curata dei volontari del Did. Ar.T., Didattica Arte e Territorio, con la quale sempre domani saranno aperte e visitabili le chiese storiche della città: la Chiesa degli Ottimati dalle 10.00 alle 13.00 e le rovine della chiesa medievale di San Giovanni extra muros dalle 18.00 alle 20.00.

In attesa che giungano le Giornate Europee del Patrimonio previste per il weekend del 24 e il 25 settembre su iniziativa del Consiglio d’Europa e alle quali ogni anno aderisce anche il MiBACT. Anche il MArRC parteciperà a #Gep2016 e sta già lavorando per offrire al pubblico una raffinata e ricca programmazione, condividendo il tema dell’evento per il quale l’eredità culturale è un insieme di risorse del passato che identificano una collettività come riflesso ed espressione dei suoi valori, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione.