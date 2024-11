Voli, Ryanair aumenta le rotte nazionali ma Wizz Air taglia (ancora): cresce la Calabria. L’analisi del Corriere

Da uno studio effettuato dal Corriere.it, le compagnie aeree hanno programmato oltre 15 milioni di posti su circa 90 mila voli nazionali tra novembre 2024 e marzo 2025, con un aumento medio del 5%.

L’aumento di Ryanair e il calo di Wizz Air

Ryanair continua a rafforzarsi sul mercato italiano, incrementando l’offerta sui voli nazionali del 10% in un anno, Ita Airways ed easyJet limano del 5-6%, Volotea ha venduto circa il 5% mentre Wizz Air riduce l’offerta di quasi il 70%.

Sul fronte aeroportuale si nota un certo attivismo di quelli calabresi. L’offerta a Reggio Calabria, per esempio, aumenta di quasi il 125% rispetto a un anno prima, Crotone segna +59%, Lamezia Terme +17%. Tra i grandi scali spicca il +15,5% di Venezia dopo il calo significativo dodici mesi prima. Progressione anche per Bari e Brindisi (10-12%). In terreno negativo ci sono pochi scali, ma alcuni segnano tagli importanti: Pescara -16%, Napoli -20% e Ancona -64%.

Non tutti gli scali italiani seguono questa tendenza positiva. Il Napoli registra un calo del 20% , Pescara segna -16% e Ancona addirittura -64% . Anche su alcune rotte strategiche, come la Milano Linate-Catania (-20%) e la Linate-Cagliari (-25%), si osservano contrazioni dovute all’uscita di Wizz Air e alle riduzioni di Ita Airways ed easyJet.

Calabria: un’occasione di rilancio

I dati sugli scali calabresi dimostrano un dinamismo in controtendenza rispetto ad altre aree del Paese. Questo incremento non solo migliora la connettività regionale, ma rafforza anche il posizionamento turistico e commerciale della Calabria. Aumentare i collegamenti diretti con grandi hub e destinazioni internazionali rappresenta un passo cruciale per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

(Fonte: Corriere della Sera)