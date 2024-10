Voli Ryanair per Reggio, Minasi celebra Occhiuto: ‘Ottimo risultato’

«Le 16 nuove rotte, di cui 5 nazionali e 11 internazionali, che dovrebbero essere attivate dalla prossima primavera da e per gli aeroporti calabresi è una notizia eccellente, e lo è soprattutto con riferimento al Tito Minniti di Reggio, sul quale se concentreranno 8. Voglio complimentarmi con il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per essere riuscito là dove in precedenza gli altri avevano fallito. Come dico sempre, il buon lavoro porta a buoni risultati».