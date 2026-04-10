Volley, Amaro Dhelios in campo: l’obiettivo è pareggiare la serie

L’obiettivo? Impattare la serie, facendo leva sul calore del pubblico amico.

Rinviare la disputa a gara tre, già programmata nell’eventualità per il 18 aprile a Corigliano.

Occasione da non perdere per gli amaranto dell’Amaro Dhelios che, alle ore 17 di sabato 11 al Palaboccioni, sfidano la Sprovieri Corigliano.

Il 3-1 della gara di andata ha spianato la strada ad un team, quello di Corigliano che proverà a chiudere i conti.

Capitan D’Agostino e soci, invece, si presenteranno al completo e proveranno a ribaltare la situazione, provando ad evitare il secondo turno di Playout.

Non sarà facile: la forza in opposto della Sprovieri è dirompente ed ha messo in grande difficoltà gli amaranto sia in campionato che in post-season.

Serve una bella reazione.