Volley, Amaro Dhelios in campo: l’obiettivo è pareggiare la serie
Occasione da non perdere per gli amaranto
10 Aprile 2026 - 16:53 | Comunicato
L’obiettivo? Impattare la serie, facendo leva sul calore del pubblico amico.
Rinviare la disputa a gara tre, già programmata nell’eventualità per il 18 aprile a Corigliano.
Occasione da non perdere per gli amaranto dell’Amaro Dhelios che, alle ore 17 di sabato 11 al Palaboccioni, sfidano la Sprovieri Corigliano.
Il 3-1 della gara di andata ha spianato la strada ad un team, quello di Corigliano che proverà a chiudere i conti.
Capitan D’Agostino e soci, invece, si presenteranno al completo e proveranno a ribaltare la situazione, provando ad evitare il secondo turno di Playout.
Non sarà facile: la forza in opposto della Sprovieri è dirompente ed ha messo in grande difficoltà gli amaranto sia in campionato che in post-season.
Serve una bella reazione.