Volley: con l’Amaro Dhelios inizia il sabato amaranto

Alle ore 17:00 di sabato 8 novembre 2025 inizia il sabato amaranto. Giocano i ragazzi dell’Amaro Dhelios di Mister Roberto Daquino. Gara dura contro la preparata New Hospitan VSF Paola.

Il pomeriggio amaranto continuerà alle ore 19 con la gara delle ragazze, sempre legate al mondo Sportspecialist che affronteranno il Pizzo mentre, in contemporanea, spazio, a distanza per la terza giornata di Serie A3, con in campo Avimecc Modica contro Domotek in terra isolana.

Obiettivo riscatto assoluto per gli amaranto dopo il passivo subito in casa della forte Bagnara e la sconfitta precedente, casalinga contro Volo Volley Lamezia non sarà facile.

Paola è una squadra ben costruita, che da diversi anni milita nel campionato di serie C piazzandosi sempre nella parte alta della classifica.

In questa società si lavora molto col settore giovanile, ottenendo eccellenti risultati nei campionati di categoria e permettendo ai ragazzi di poter far parte del roster di serie C ed anche di essere titolari.

Si tratta, pertanto, di una formazione composta da un equilibrato mix di ragazzi giovani ed altri giocatori d’esperienza.

L’atleta che spicca maggiormente, punto di riferimento del palleggiatore, é Valerio Vommaro.

Giocatore dotato di un’eccellente elevazione ed ottime qualità fisiche che gli permettono di gestire al meglio i suoi colpi e le spiccate capacità tecniche.

Seconda in classifica ad un solo punto dall’Altaflex Catanzaro e Olimpia Bagnara.

Ad oggi ha subito una sola sconfitta nel campo avversario della Pallavolo Milani.