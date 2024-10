Volley – Callipo: “Bene contro i campioni della Lube, peccato per il quarto set”

Dopo il match ben disputato dalla Tonno Volley Callipo contro una squadra blasonata e dal ricco palmares come la Lube Civitanova il presidente Pippo Callipo ha dichiarato ai microfoni di CityNow Sport:

“La Lube Civitanova è una squadra straordinaria, siamo soddisfatti per come hanno giocato i miei atleti, in tutti i settori del campo.

Ho incontrato il presidente della FIPAV provinciale Domenico Panuccio che vorrebbe coinvolgere anche le scuole, invitandole al PalaCalafiore, nell’interesse dalla pallavolo.