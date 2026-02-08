Volley: nulla da fare per la Dhelios. L’Altaflex si impone
08 Febbraio 2026 - 11:39 | Comunicato
Dopo la bella vittoria in Coppa, nel Memorial “Giancarlo Naso”, contro la Luck-Tigano nel derby, ritorno alla sconfitta per la Dhelios.
Non basta un super tifo tutto amaranto ed un Palaboccioni pieno per spingere i reggini alla vittoria.
Ancora la matematica non lo afferma al cento per cento ma, a meno di clamorosi colpi di scena toccherà lottare per il miglior piazzamento PlayOut per poi giocarsi la salvezza.
Primo e secondo set sottotono contro l’organizzata Altaflex Catanzaro. I giallo-rossi hanno tutte le carte in regola per lottare per il titolo, e, sopperendo a qualche assenza di troppo giocano i primi due set in grande spolvero.
La riscossa nel terzo ed il punto a punto finale, si ferma per qualche ingenuità di troppo dei locali.
Scopelliti, Geri e non solo, lottano ma non basterà.
Termina 18 a 25, 13 a 25 e 22 a 25 a favore del sestetto catanzarese.
Il calendario è duro: sabato 14 sarà trasferta in casa della Pallavolo Milani, team che veleggia al quarto posto a soli due punti proprio dall’Altaflex.