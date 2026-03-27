Volley: inizia la post season per la Dhelios. Tutto pronto in casa dei reggini

L’Amaro Dhelios Reggio Calabria proverà a ruggire. Non sarà facile.

I pallavolisti di mister Roberto Daquino giocano gara uno di playout in casa della Sprovieri Volley Corigliano. Sotto rete il 28 marzo alle ore 17 al Palabrillia di Corigliano Calabro.

Sfida programmata al meglio delle due gare su tre.

Gara due, si giocherà l’Undici aprile 2026 al Palaboccioni, casa degli amaranto.

Nell’ultima di stagione regolare fu successo per Corigliano, al tie-break 2-3, partita che va a palesare che, la serie stessa può anticipare tanto equilibrio.

Tutt’altra musica fu all’andata con un perentorio 3-0 della Sprovieri.

Il punto di forza del Corigliano è sicuramente l’opposto (attacca l’80% dei palloni), ma anche un ricevitore-attaccante non è male.

Hanno un ottimo servizio ed alcuni battono una buona salto spin.

Anche nella prossima gara la Dhelios non sarà al completo e mancherà il forte centrale Lorenzo Geri.