Dhelios sconfitta, mister D’Aquino: ‘Stiamo crescendo. Giocato alla pari contro una squadra forte’

Prova combattiva ma non basta. L’Amaro Dhelios vince solo un set contro la lanciatissima Diper Jolly di Cinquefrondi, squadra d’alta classifica con voglia di vincere.

Gli amaranto cedono il passo sul terreno amico con i seguenti parziali, 18-25, 20-25, 25-20 e 22-25.

Nonostante una prestazione di carattere, l’Amaro Dhelios non è riuscita a battere seconda in classifica, in una partita risolta solo al termine di un combattutissimo quarto set.

Il mister della Dhelios, Roberto D’Aquino, analizza così la sconfitta: “Un terzo set spettacolare ci aveva proiettati verso una possibile impresa. Nel quarto set eravamo avanti, però poi cosa è successo? E allora, come spesso succede purtroppo a questa squadra, subiamo dei break inaspettati e non siamo riusciti a fare un cambio palla. Abbiamo subito questo break che ha fatto riportare a pari punti la squadra avversaria e questo sicuramente ha influito anche dal punto di vista psicologico sui ragazzi“.

L’allenatore riconosce l’impatto mentale di quel momento: “Questo ha influito sui ragazzi, che poi sono scesi anche da un punto di vista tecnico, leggermente, pur lottando fino alla fine. E comunque l’ultimo set è stato sicuramente deciso da alcuni errori che potevamo tranquillamente non commettere“.

Nonostante l’amarezza per il risultato, D’Aquino vuole sottolineare un punto di partenza positivo: “Un punto di partenza però già stasera si è visto. Ho visto una buona reazione della squadra perché sappiamo benissimo che abbiamo affrontato squadre di alta classifica e anche questa che è seconda in classifica. Voglio dire, siamo stati – non voglio dire alla pari – perché merito a loro che sicuramente è una squadra ben attrezzata, però abbiamo fatto una bella figura. Peccato non essere riusciti ad ottenere neanche un punticino“.