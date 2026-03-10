Volley: Dhelios, nonostante la sconfitta c’è fiducia per il finale di stagione

Passo indietro, anche rispetto al confronto di Coppa Calabria, per la Dhelios Reggio Calabria.

Mentre tutto il mondo del Volley Calabrese era attaccato alla diretta nazionale YouTube di LegaVolley per sostenere gli amaranto della Domotek, scendeva in campo la formazione parallela di Mister Roberto Daquino.

Da quella rimonta, firmata da Capitan Laganà e compagni, dovrà ripartire anche la Dhelios in vista di un entusiasmante e combattivo, quanto difficile finale di stagione.

Il derby è della Luck Tigano che strabilia tra le mura amiche del Righi confermando il risultato della gara di andata e ribaltando il trionfo amaranto in Coppa. Primo set in salita per Capitan D’Agostino e compagni.

Secondo e terzo set punto a punto con gli amaranto anche avanti. La Dhelios paga, fine set poco lucidi ed errori che hanno compromesso il risultato.

Troppi, gli errori a muro ed anche il palleggio, anche rispetto alla sfida precedente vinta contro Montalto non è stato preciso. Questi i parziali dei set 25-19, 25,22, 25-21.

La settimana prossima, andrà a terminare la regular season con la gara conclusiva contro Corigliano in un match che potrebbe essere tranquillamente un avversario di post-season.

La stessa, inizierà dopo due settimane dall’ultima sfida complici le Finals di Coppa.