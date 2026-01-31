Volley: per la Dhelios una sfida decisiva sul campo del Paola

Sette giornate al termine della stagione regolare per la C Maschile. L’Amaro Dhelios sa vivendo un momento di riscossa.

Il punto conquistato in trasferta a Lamezia e, settimana scorsa in casa contro la capolista Olimpia Bagnara sono buoni segnali.

Gli amaranto cercano punti per ergersi in classifica ma non sarà facile. Tocca provare a cavalcare l’onda del buon momento. Si gioca in trasferta, alle ore 19 del sabato in casa della New Hospital Paola.

Nella gara di andata, Paola fece un figurone al Boccioni,vincendo 0-3.

Oggi, per gli amaranto si tratta di una sfida bivio, anche perché l’avversaria risiede nell’ultima piazza utile per la zona Playoff a quota 18 punti, lontana ben 10 lunghezze rispetto agli amaranto.

La squadra di Mister Roberto Daquino si è allenata bene tutta la settimana ed ha inserito nel roster un nuovo pallavolista, Matteo Foti, giovane talentuoso che verrà impiegato sia come ricevitore che come attaccante.

Portare a casa un successo sarebbe importantissimo.