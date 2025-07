Volley: Domotek tra conferme e nuovi arrivi in attesa della nuova stagione

Le date del nuovo campionato. Si parte in trasferta con una neopromossa

Gli amaranto, al secondo anno nella categoria, dopo aver strabiliato nella stagione d’esordio, dentro e fuori dal campo, conquistando le finali di Coppa Italia e sfiorando l’accesso al piano successivo sfideranno le seguenti squadre.

Le confermate JV Gioia del Colle, Gaia Energy Napoli, Plus Volley Sabaudia,Bcc Tecbus Castellana Grotte, Aurispa Lecce, Energy Time Campobasso, Avimecc Modica più le new entry Terni Volley Academy e Green Volley Galatone.

Sei le conferme nel roster di mister Polimeni, allenatore reggino ancora una volta supportato da Sergio Vandir Dal Pozzo.

Sin dalla genesi del club, vestiranno la maglia amaranto il capitano Domenico Laganà, autentico condottiero del club, ed il libero Massimiliano Lopetrone.

Confermati il brasiliano Enrico Guarienti Zappoli, lo schiacciatore Enrico Lazzaretto ed il libero Saverio De Santis, un tris che ha scritto pagine indelebili del sodalizio amaranto nella passata stagione contribuendo al raggiungimento di cifre importantissime di pubblico presente.

Tante le new entry: al palleggio c’è un nome blasonato del volley italiano con tanto di trascorsi azzurri, Davide Saitta, arrivato dalla A2 di Acicastello, Thomas Spinello da Borgosesia è, invece, il suo giovane backup.

Rinnovato completamente il parco dei centrali. Dopo esperienze in Superlega ed in A2, ritorna in Calabria, Luca Presta, accanto a lui Andrea Innocenzi (arrivato anche lui dalla seconda serie), il giovane Simone Rigirozzo da Roma e Francesco Ciaramita, prelevato da Bisignano completano il pacchetto nel ruolo.

Il classe 2003 Matteo Mancinelli, ed il classe 2005 Giulio Parrini, invece, completano il pacchetto schiacciatori accanto al super colpo di mercato, l’opposto Pawel Stabrawa.

L’atleta polacco ritorna in Calabria per fare bene, dall’alto di grandissime capacità pallavolistiche.

Qualche data importante – Esordio stagionale in casa della neopromossa Galatone in Puglia il 26 ottobre 2025, la prima in casa il 2 novembre contro Castellana Grotte al Palacalafiore.

La stagione regolare terminerà il 15 marzo 2026 con la sfida interna contro Aurispa Lecce.

La stagione della Serie A3 è alle porte, e la Domotek Volley Reggio Calabria vuole essere protagonista.