Volley, Domotek: ufficializzato il calendario. Si parte in trasferta

La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara alla nuova stagione con grandi ambizioni. La cerimonia di pubblicazione dei calendari si è tenuta presso la Sala Salieri dell’Hotel Centergross di Bologna, dove in tre giorni intensi si sono confrontate tutte le realtà del volley italiano, dalla Superlega alla Serie A2, passando per la Serie A3.

Presentata la ottantunesima edizione del campionato, quella relativa alla stagione 2025/2026. Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, ha aperto la bellissima cerimonia di presentazione presentando il nuovo amministratore Delegato Fabio Fistetto.Emozionante, l’intermezzo musicale che ha visto protagonista il cantautore Ron.

Il Girone Blu della Serie A3 Credem Banca 2025/26 sarà composto da 10 squadre a differenza del girone bianco che ne sfodera 11: Pallavolo Azzurra Alessano, EnergyTime Campobasso, BCC Tecbus Castellana Grotte, Green Volley Galatone, JV Gioia Del Colle, Avimecc Modica, Team Volley Napoli, Domotek Reggio Calabria, Plus Volleyball Sabaudia e Terni Volley Academy. Un gruppo competitivo che promette battaglie intense per la conquista dei playoff.

La Domotek Volley Reggio Calabria punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo girone.

Si inizia il 26 Ottobre 2025: Esordio in Puglia contro la neopromossa Green Volley Galatone (ritorno il 4 Gennaio 2026).

L’esordio casalingo sarà il 2 novembre 2025 al Palacalafiore contro Bcc Tchbuss Castellana Grotte (ritorno 18 gennaio 2026).

Il 9 novembre, ancora trasferta contro Avimecc Modica(25 gennaio il ritorno.)

Il 16 novembre gara casalinga contro Energy Time Spike Campobasso(ritorno 1 Febbraio),5 giornata in trasferta in casa del Sabaudia(ritorno 8 febbraio).

La sesta giornata si giocherà il 30 novembre e vedrà in scena gli amaranto contro Gaia Energy Napoli.(ritorno 15 febbraio 2026), la settima in trasferta a Terni il 7 dicembre 2025(ritorno 22 febbraio).

L’ottava giornata si gioca il 14 dicembre e vedrà in scena la Domotek contro Jv Gioia del Colle.

L’ultima del girone, invece,la nona giornata vedrà viaggiare gli amaranto alla volta di Lecce per l’affrontare l’Aurispa il 21 dicembre 2025(ritorno il 15 marzo 2026).

La stagione della Serie A3 è alle porte, e la Domotek Volley Reggio Calabria vuole essere protagonista.