Volley: la Domotek si prepara per l’inizio della nuova stagione

Dopo la straordinaria cavalcata dello scorso campionato in Serie A3 e l’accesso alla fase finale di Coppa Italia di categoria, la Domotek Volley Reggio Calabria si presenta alla nuova stagione con un roster profondamente rinnovato e la voglia di stupire ancora una volta.

In città, la volley-mania non si è mai frenata.

Non si parla d’altro ed in tanti attendono l’esordio casalingo che avverrà il 2 novembre alle ore 18 contro Castellana Grotte.

Sulla panchina amaranto c’è il mister Antonio Polimeni, vero deus ex machina del club, affiancato dai fedelissimi Sergio Vandir Dal Pozzo e Francesco Giglio. Tra i giocatori, spiccano le riconferme del capitano Domenico Laganà, degli schiacciatori Zappoli e Lazzaretto e dei liberi De Santis e Lopetrone.

Ma è sul mercato che la società ha lavorato con ambizione: arriva il libero Davide Saitta, atleta di esperienza e con un passato in maglia azzurra, insieme ai centrali Innocenzi e Presta, provenienti dal “piano di sopra”. Completano la rosa i giovani Mancinelli, Spinello, Ciaramita, Rigirozzo e Parrini, a cui si aggiunge il potente opposto Stabrawa, lieto ritorno in Calabria.

Una squadra costruita per volare alto, mix di esperienza e giovani promesse.

Il primo ostacolo è già atteso: domenica alle ore 18.00, al Palazzetto dello Sport di Tricase, la Domotek affronterà la neopromossa Green Volley Galatone. I pugliesi, guidati dal mister Licchetti, puntano sull’esperienza di giocatori come l’opposto Padura Diaz, il palleggiatore Martin Alberto Kindgard e Ludovico Giuliani.

Gli arbitri sono Giorgia Adamo di Alcamo e Matteo Mannarino di Roma.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A3 Credem Banca. Un esordio da subito in trasferta, ma con una squadra pronta a lottare e a emozionare

Le dichiarazioni pre-gara

Domenico Laganà– Capitano: “Siamo bene, siamo pronti, carichi, finalmente”, ha esordito Laganà, trasmettendo la voglia di una squadra in fibrillazione. “Quest’anno è iniziato un po’ più tardi, quindi non vediamo l’ora di iniziare”.

“Galatone è un’ottima squadra con un giusto mix di atleti esperti e giovani. Conosco parecchi atleti dall’altro lato, gente di grande spessore nella categoria, tra cui Padura Diaz, Kindgard, Giuliani, allenati da un bravissimo allenatore come Lichene. Come prima partita e da neopromossa, sicuramente ci terranno a iniziare bene.

“Abbiamo una rosa ampissima, tutti possono giocare e dire la loro. Rispetto all’anno scorso sicuramente siamo più completi su tutti i reparti”.

Infine, un messaggio diretto al cuore dei tifosi, aspettando la prima interna, programmata per domenica 2 novembre 2025 in casa contro Castellana Grotte. “Noi iniziamo il campionato fuori casa, non vediamo l’ora di poi esordire anche in casa. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto”. Un appello che chiude simbolicamente la vigilia e apre la caccia al primo risultato utile.

Antonio Polimeni – Mister: “Non vedevamo l’ora – esordisce Polimeni – Il campionato è iniziato più tardi del solito e c’è una voglia matta di scendere in campo, anche in terra pugliese, che sappiamo essere calorosa e per questo ci somiglia. Sappiamo tutti l’insidia della partita. Il Galatone è una neopromossa che vuole fare bene, con tanti giovani da mettere in vetrina e il giusto mix di esperienza. È una trasferta da prendere con le pinze; in questo campionato si può perdere su qualsiasi campo e noi ne siamo coscienti. Dobbiamo affrontare questo match come se stessimo giocando contro la squadra favorita per il torneo”.

“I miei stanno benissimo. I ragazzi sono stati esemplari da ogni punto di vista. In allenamento danno tutto, i più grandi sono da esempio e i giovani sono delle promesse che vogliono già da ora diventare certezze con questa maglia”.