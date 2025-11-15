Volley: al PalaCalafiore c’è aria di partitissima. Big match con il Campobasso

Le due squadre si sono già affrontate in precampionato: domenica, sarà un’altra storia

C’è aria di partitissima a Reggio Calabria. Domenica alle ore 18:00 si riapriranno le porte del Palacalafiore, maxi impianto reggino che ha voglia di accogliere la volley-mania amaranto.

Sfida ad alta quota: la Domotek Volley di mister Polimeni sfida la Spike Campobasso.

Le due società, approdarono insieme in categoria, dopo una Serie B dominata nei rispettivi gironi, una Coppa Italia giocata in finale e vinta dai molisani proprio contro i calabresi, un cammino “a braccetto” lodevole e meritorio.

Oggi è un’altra storia: L’EnergyTime ha vinto al tiebreak contro Modica all’esordio, 1 a 3 in successo a Terni uniti al colpaccio 3-1 in casa contro la corazzata Gioia del Colle nell’ultimo turno.

Capitan Laganà e soci, invece, vogliono vincere tra le mura amiche, dimenticando immediatamente la sconfitta al tie break nell’unica uscita casalinga, due settimane fa contro Castellana Grotte che si va a sommare a due secchi 0-3 in trasferta con Galatone ed a Modica.

Campobasso? Valchinov, classe 2004 è la stella. Gioca alla grande accanto a Morelli, Arienti, Graziani e non solo sotto la guida di Mister Bua.

