Stufano avverte la Domotek: ‘Campobasso in cerca di riscatto’

Per molti, il giocatore maggiormente determinante nella sfida vinta contro il Lagonegro, partita ancora impressa negli occhi dei tifosi amaranto, è stato lui: Alessandro Stufano. Con grande voglia di far bene, Stufano e la Domotek si preparano alla sfida contro Campobasso, che si giocherà fuori casa sabato 2 novembre 2024.

Riflessioni sulla vittoria contro Lagonegro

“Una bellissima emozione. Vincere in casa, la prima partita, davanti ad un pubblico così bello è stato qualcosa di significativo. Si è sentito il loro calore, il loro apporto; il successo contro Lagonegro è anche il loro”.

Le difficoltà e la forza della squadra

“Non mollavano mai. Siamo stati molto bravi nel non mollare mai, anche di fronte alle difficoltà. Si poteva chiudere prima? Probabilmente. Abbiamo avuto la palla al quarto set per chiuderla. Quel che conta è che abbiamo vinto. Non pensiamo al punto perso, pensiamo ad un successo che ha convinto e coinvolto. Siamo stati molto bravi dal punto di vista mentale: penso sia normale ed inevitabile che le energie, arrivati al Tie-break, iniziassero a calare. Siamo stati davvero super”.

Previsioni per le prossime sfide

“Spero di no. Come ci eravamo detti ad inizio del campionato, ogni gara sarà tosta e va giocata al massimo. Il nostro gruppo ha voglia di lavorare. Tutti vogliamo metterci in evidenza. C’è grande competizione. Si alza sempre il livello degli allenamenti”.

Il gioco di squadra

“Secondo me non c’è stato. Siamo andati tutti bene. Dal Capitano Laganà, Lazzaretto, Esposito, io ed Antonio Picardo al centro siamo andati molto bene. Speriamo che questo sia il trend stagionale”.

La prossima avversaria: Campobasso