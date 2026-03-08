Volley, la Domotek nella storia: vinta la Coppa Italia di Serie A3

Con grinta, cuore, qualità e precisione i reggini completano la rimonta e chiudono una sfida memorabile

Una serata destinata a restare nella storia della pallavolo reggina. La Domotek Volley Reggio Calabria conquista la Coppa Italia di Serie A3 al termine di una finale incredibile, ribaltando una partita che sembrava ormai compromessa. Gli amaranto, sotto di due set contro Reggio Emilia, trovano la forza per reagire e completano una rimonta straordinaria, imponendosi al tie-break e regalando alla società il primo trofeo della sua giovane storia.

La gara si apre in salita per i ragazzi guidati da mister Polimeni. Reggio Emilia parte forte e sfrutta al meglio il fattore campo, riuscendo a portarsi rapidamente sul 2-0 nei set. La squadra calabrese sembra accusare il colpo, ma proprio nel momento più difficile emerge il carattere del gruppo amaranto.

Dal terzo set in poi cambia completamente l’inerzia della partita, decisivo l’ingresso di Mancinelli. La Domotek ritrova precisione in attacco, maggiore solidità in difesa e soprattutto la lucidità necessaria nei momenti decisivi. Punto dopo punto, gli amaranto riaprono il match, conquistando il terzo set e poi il quarto, trascinando la finale al tie-break.

Nel quinto e decisivo parziale la tensione è altissima, ma la Domotek dimostra ancora una volta grande determinazione. Con grinta, cuore, qualità e precisione i reggini completano la rimonta e chiudono una sfida memorabile, facendo esplodere la gioia della squadra e dei tifosi presenti.

Il successo rappresenta una pietra miliare per la società reggina: la conquista della Coppa Italia di Serie A3 è infatti il primo trofeo nella storia della Domotek Volley. Un risultato che premia il lavoro della società, dello staff tecnico e di un gruppo di giocatori che ha dimostrato carattere, qualità e spirito di squadra.

Una vittoria che non è solo un trofeo, ma anche un segnale forte per tutto il movimento sportivo reggino: la Domotek Volley entra ufficialmente nella storia e regala alla città di Reggio Calabria una notte indimenticabile di sport e orgoglio. Adesso testa al campionato, con un altro obiettivo importantissimo da raggiungere, la promozione.