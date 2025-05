Volley: la Domotek ha un nuovo Direttore Marketing

Gianluca Romeo è un manager affermato, con un solido background in marketing sportivo. Ha collaborato con numerose realtà di prestigio, spaziando dal calcio al basket, contribuendo a progetti di crescita, sponsorizzazioni e ottimizzazione logistica per club e organizzazioni.

Tra le sue esperienze più significative, spiccano le collaborazioni con società sportive legate ai colori amaranto e alla vicina Messina, dove ha dimostrato capacità strategiche e visione innovativa.

La decisione di affidare a Romeo la guida del marketing arriva in un momento di grande slancio per la Domotek Volley, dopo il recente “boom” al Palasport con quasi 5.000 spettatori e un significativo aumento di interesse intorno alla società, segno di un lavoro lungimirante svolto dentro e fuori dal campo.

La società ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del Direttore Marketing. Il significato delle parole di Antonio Polimeni sono eloquenti: “A Gianluca lo seguiamo da due anni, abbiamo lasciato in questo percorso questa poltrona vuota perché volevamo una figura di spessore assoluto e in cuor nostro abbiamo sempre creduto di poterla affidare a lui. Le alternative erano fuori dai nostri confini e la nostra priorità sarà sempre Reggio e la Calabria. Gianluca è un professionista serio, competente e con una visione chiara. La sua esperienza e la sua capacità di innovare saranno fondamentali per accompagnarci nella crescita del nostro progetto sportivo che già da quest’anno uscirà da logiche scontate. Con lui, vogliamo scrivere un nuovo capitolo di successi, sia in campo che fuori per portare Reggio Calabria dove merita. Senza fretta ma con intelligenza e costanza“.

La Domotek Volley Reggio Calabria guarda al futuro con ambizione e conferma il proprio impegno per portare la pallavolo reggina a nuovi traguardi.