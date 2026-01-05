Volley: la Domotek fa bottino pieno anche con il Galatone

Sulle ali dell’entusiasmo e di una nuova e grande vittoria.

La Domotek Reggio Calabria liquida la pratica Galatone con grinta e concentrazione.

Inizia bene il 2026 per gli amaranto di Mister Polimeni che continuano l’inseguimento alla vetta della classifica del campionato di Serie A3.

Laganà e soci non sbagliano, resistendo alla voglia di vincere della matricola pugliese.

Molto bene Mancinelli in sostituzione di Zappoli ma è il gruppo che convince, con la massima concentrazione preparandosi così all’appuntamento di Coppa Italia, sabato prossimo in casa contro Campobasso.

La cronaca

2-1 sulle ali della giocate di Mancinelli. 2-2 per opera di Padura Diaz. 3-2 ancora con Mancinelli. 4-6 con il muro di Padura Diaz. Insegue Reggio con Lazzaretto 5-6. 8-10 a firma Giuliani per gli ospiti.

Pari Domotek con Lazzaret (11-11). Dopo un colpo collettivo a muro la Domotek ritrova il vantaggio.

Pari Galatone con Miraglia. 14-12 sulle ali del Capitano Laganà per Reggio Calabria. Matteo Mancinelli scrive il 15 a 13. Più tre che passa dalle mani di Andrea Innocenzi. 20-18 con una bella giocata di Lazzaretto. Muro prezioso di Presta per l 21-19. Laganà scrive il 23 a 20. Padura Diaz con grinta firma il 23-21. Laganà ancora lui, firma il punto del set-point(24-21) Muro Domotek per il 25 a 22.

1-0 per Laganà e soci nel secondo set. 1-1 a firma Giuliani per Galatone. 6-5 vantaggio Domotek con il muro di Saitta.. Ace di Laganà per il 7-5. Presta sigla l’8 a 6 dopo una giocata indomita. Galatone pareggia con Padura Diaz (8-8). Mancinelli scrive il 9-8 e l’undici a dieci. 12-13 per Galatone. 14 pari a firma Lazzaretto. 16-14 per Mancinelli e soci. (due punti consecutivi per lui). 19-16 per gli amaranto nel rush finale. Ace di Padura Diaz sul 21 a 20. 21 pari con la forza del gruppo per Galatone.

Il set point passa dalla mani di Domenico Laganà. (24-21). Un errore al servizio degli ospiti firma il medesimo punteggio del primo sete.

3-0 devastante degli amaranto ad inizio terzo set. Il set ritorna in equilibrio sin da subito. 7-6 a firma Mancinelli. Pareggia Padura Diaz con una grande giocata. 10 pari che passa ancora dalle mani di Padura Diaz. 13-11 da Saitta a Laganà. Parità ospite con l’ace di Giuliani. Padura Diaz firma il 13 a 14. Bellissima giocata di Saitta per il 15 a 14. Un recupero clamoroso del Galatone non basta per fermare la forza di Laganà e soci che pareggiano i conti. Lazzaretto porta i suoi in vantaggio. 21-18 a firma Laganà con un ace spettacolare. Tanti errori al servizio sul finale. Il match point, appunto è un errore di Galatone.

Idem, il punto della vittoria, un errore al servizio altrui.

Il tabellino

Domotek Volley – Green Volley Galatone 3-0

(25-22,25-22,25-21).

Domotek: De Santis, Mancinelli 8, Parrini, Motta, Spinello, Zappoli, Presta 6, Lopetrone, Saitta 2 Innocenzi 3, Ciaramita, Laganà 15, Lazzaretto 9. All Polimeni. Ass. Vandir Dal Pozzo

Galatone: De Giorgi, Giuliani 12, Musardo 1, De Col 1, Padura Diaz 22, Barone, Aloisi 4, Passari, Colaci, Caciagli,Frage Rubin 6, Miraglia 6, Prosperio Turri, Cremoni. All Licchelli. Ass. Cozzetto.

Arbitri: Emilio Sabia ed Alberto Mancuso