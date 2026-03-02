Volley: gara tosta, la Domotek supera Gioia del Colle e viene raggiunta in vetta

La Domotek, lotta, suda e combatte in casa dell’attrezzatissima Gioia del Colle e la spunta in cinque set.

Nel volley non si ragiona secondo computo di differenza negli scontri diretti ma, nel computo vittorie, dunque, si deciderà tutto nell’ultimo turno con i pugliesi della Bcc, a pari punti con la Domotek ma al momento avanti grazie a questo dato.

Una gara non semplice, contro un avversario tostissimo ed un match dall’assoluto sapore di PlayOff.

Nell’ultima giornata, i reggini, tra le mura amiche, potranno sigillare il primo posto per qualificarsi alla finale diretta.

Adesso, però, la testa volgerà verso la Coppa Italia Del Monte, in programma sabato prossimo a Belluno con il match di semifinale contro i padroni di casa.

Il lungolinea in grande stile di Laganà apre la gara che ripete dopo un attimo. Gioia inizia ad entrare in partita. Bella la schiacciata di Zappoli per il 3 a 5.

Medesima magia dopo poco e dopo una nuova e grande giocata di Laganà,arriva ancora da Zappoli per il 5 a 9. Il più cinque passa dalle mani di Lazzaretto(6-11). Il muro di RIgirozzo lo conferma poco dopo(7-12). Il vantaggio vola fino al più 6.

La pipe di Lazzaretto, dopo diversi errori reciproci, inchioda il risultato sul 12-18 che provoca il secondo time-out dei locali. Tanti errori al servizio per la formazione di casa. La Domotek mescola le carte e ne approfitta. Presta segna il punto del 23 a 18.

Primo tempo maestoso di Rigirozzo che sigla la palla del set-point. Lazzaretto firma il punto dell’uno a zero nella serie.

Parte fortissimo la Joy nel secondo set: arriva anche l’ace di Persoglia.4-0.

Per Reggio la sblocca ancora Rigirozzo.Inizio complicato con Reggio a rincorrere:ottimo il break in rimonta. Il primo ace amaranto lo firma Enrico Lazzaretto(7-5).

Rimonta pazzesca della Domotek che la impatta con il muro di RIgirozzo(8-8).

La Joy prova a scappare nuovamente. Bella la schiacciata di Zappoli per il 13 a 11.

De Santis da i miracoli per tre volte, la palla corre tra le mani di Lazzaretto per il nuovo meno uno.

Molto concreto l’atteggiamento della Joy che scappa sul 19 a 14. Mariano e compagni volano anche sul più 6(21-15). Un grandissimo recupero di De Santis, vale come un punto e prova a scuotere i suoi(22-18).

Gioia del Colle arriva alla palla del setpoint sul 24-19.

Reggio resta viva con l’ace di Zappoli che non riesce a ripetersi poco dopo.

Il set finisce 25-20.

Diverso per gli amaranto il terzo set. Domenico Laganà firma l’ace del 2 a 6. Partenza sprint amaranto sul 4 a 8. Primo tempo dirompente di Luca Presta per il 5 a 9. Fantastica la diagonale di Zappoli per il 7 a 10.

Grandissime difese di De Santis prima e Saitta dopo e nuovo allungo Reggio(7-12).

Zappoli è scatenato in attacco, doppio ace per lui. Reggio vola sul più 7, 8 a 15

Dominio amaranto:sublime la diagonale di Lazzaretto per il nuovo vantaggio 11 a 19.

Lazzaretto è top:14 a 23 e 15-24 sempre dalle sue mani. In campo anche il giovane Thomas Spinello.

Sigillo potente di Luca Presta per il secondo set conquistato con merito e dominio dagli atleti di Mister Polimeni.

Il primo pallone è da applausi:spettacolo tra Gioia del Colle e Reggio, un batti e ribatti continuo: la spunta Laganà. 3-4 all’inizio del set con il bel punto di Lazzaretto. Doppio ace per Laganà, terzo consecutivo per Reggio(3-8). Si scuote la Joy con l’esperienza di Giulio Sabbi.

I pugliesi recuperano tutto lo svantaggio:10-10. Laganà riporta in vantaggio gli amaranto.

Gioia pareggia sorpassa e va anche avanti.

La Domotek, con forza ed esperienza, e Saitta e Lazzaretto sugli scudi la ribalta ancora(14-15).

Sabbi la pareggia. La Joy allunga sul 20 a 18. Felice Sette firma il 22 a 19 ed il 23 a 19, e sembra fatta per il quinto set. Romolo Mariano firma il punto del set-point. L’errore al servizio della Domotek spedisce la disputa al tie break.

Equilibratissimo anche il quinto tempo. Reggio va avanti di due con Laganà sul 4 a 6. Al cambio campo, è 5 a 8 per gli amaranto. Reggio dimostra di avere più energie. 11 a 8 ancora a firma di Lazzaretto.

Laganà, con esperienza schiaccia sulle mani del muro (8-12).

Presta scrive il 13 a 10 uscendo bene dal time-out. Frumuselu tiene viva Gioia.

Saitta di seconda intenzione firma il match-point(14-11). Frumuselu, ancora lui, annulla il primo match-point. Laganà firma la parola fine ad una vera e propria battaglia sportiva.

Termina 3 a 2 a favore dei reggini che, vengono raggiunti in vetta dal Castellana Grotte, vincente a Napoli ma, restano primi grazie ad una migliore differenza negli scontri diretti.

Dopo la pausa per la Coppa Italia Del Monte, dove i reggini, sabato prossimo esordiranno in casa della società organizzatrice, il Belluno.

Nel prossimo turno, il testa a testa con la Bcc continuerà: i pugliesi giocheranno in casa contro Gioia del Colle, avversaria odierna dei reggini, mentre gli amaranto, il 15 marzo, se la vedranno con l’Aurispa Lecce.

Il tabellino

Jv Joy Gioia del Colle-Domotek Volley Reggio Calabria 2-3

(20-25, 25-20, 15-25, 25-21, 12-15)

Joy: Mariano 19, Marra, Frumuselu 11, Sette 10, Longo, Milan 14, Persoglia 4, Chinello, Pierri, Sabbi 11, Utro, Carta. All Racaniello ass Sportelli.

Domotek: Lazzaretto 24, De Santis, Mancinelli, Spinello, Guarienti Zappoli 16, Presta 8, Lo Petrone, Saitta 3, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 20, Rigirozzo 8, Parrini. All Polimeni Ass Dal Pozzo

Arbitri: Andrea Galteri e Mariano Gasparro.