Volley: appuntamento da non perdere al PalaCalafiore

Oggi, Mercoledì 21 maggio 2025, è un giorno importante in casa Domotek.

I lavori in corso, il volley mercato e tante altre iniziative legate alla prima squadra, militante in Serie A3 sono in fermento.

Nel frattempo è ancora una volta zoom sui giovani.

Un’iniziativa che fa piacere, dà onore al lavoro svolto ed all’organizzazione societaria amaranto.

Il Comitato Regionale FIPAV ha assegnato alla società amaranto l’organizzazione della fase finale regionale giovanile di Volley S3 di 2° livello, categorie maschile e femminile.

La kermesse si giocherà al Palacalafiore di Reggio Calabria a partire dalle ore 15.

Verranno allestiti ben 6 campi da gioco.

I giovani amaranto, allenati da Nuccio Vitetta e Mirko Munafò, terzi nel raggruppamento maschile territoriale, parteciperanno attivamente alla manifestazione.