Volley: la Domotek vince sempre. I reggini si impongono nell’anticipo

Primi due set senza storia vinti dai ragazzi di mister Polimeni, il terzo molto più combattuto ha visto invece prevalere il Napoli. Il quarto e ultimo set è stato tiratissimo fino al 17-17, poi ha prevalso l’esperienza e solidità della Domotek.

MVP dell’incontro Enrico Lazzaretto con 25 punti.

Cronaca

Primo punto del match con Laganà dalla seconda linea, mani-fuori, 0-1.

Super inizio per Rigirozzo, un muro e altri due punti di fila, nel mezzo primo punto Napoli con Saar, 2-4.

Bella schiacciata a incrociare per Lazzaretto, time-out per Napoli, 2-5.

Ottimo muro di Lazzaretto e a seguire perfetta schiacciata di Laganà, primo mini allungo targato Domotek, 3-9.

De Santis salva una palla complicata, Lazzaretto chiude l’ennesimo punto, 4-10.

Primo punto combattuto vinto da Napoli con la schiacciata dalla seconda linea di Saar, 7-10.

Due belle schiacciate di Laganà ridanno ossigeno ai reggini, 8-13.

L’ennesimo muro Domotek, questo targato Luca Presta, obbliga Napoli al secondo timeout, 11-17.

Bene ancora Presta, che chiude il punto, risponde Ferri con un lob e poi una schiacciata, 15-20.

Dopo 3 belle difese della Domotek, Saar la mette giù, 17-22.

Altri due punti Napoli, timeout per mister Polimeni, 19-22.

L’errore di Russo regala il primo set point Domotek, 20-24.

Ottima ricezione Domotek, Lazzaretto la piazza all’angolo. Si chiude il primo set 20-25.

Inizia il secondo set, primo punto anche in questa fase di gioco di Laganà, 0-1.

Bel primo tempo di Russo, Lazzaretto risponde inchiodando la diagonale, 2-3.

Ace di Laganà, mini break Domotek, 3-5 Riaccorcia Napoli con un nuovo ace di Saar, 6-6.

Grande muro di Laganà, risponde Ferri, 8-10.

Bravo Lazzaretto, tocco preciso per lui e mani-fuori, 12-15 e time-out per i campani.

Quattro punti di fila per Napoli, sorpasso dei padroni di casa e time-out Domotek, 16-15.

Due punti di Laganà regalano il nuovo vantaggio Domotek, 16-17. Grande ‘block’ di Laganà, break Domotek, 19-21. Bel muro di Scita ai danni di Laganà, 21-23.

Il set point per Reggio Calabria arriva con la schiacciata di Zappoli, 21-24.

Il secondo set va alla Domotek Reggio Calabria, 21-25.

Il terzo set vede subito un break per Reggio, Rigirozzo + Zappoli, 0-2.

Controbreak Napoli con Scita, 2-2. Lazzaretto la schiaccia, a seguire Laganà con un monster block, 2-4.

Due punti di Presta di fila, 5-7. Schiaccia Scita, mani-out dei reggini, 8-8.

Ancora Napoli con Scita e l’ace di Romano, time-out per mister Polimeni, 11-8.

Altro ace per Napoli, Ferri porta i suoi sul 13-9. Laganà dà la scossa con un bel muro, 13-10.

Lazzaretto la inchioda ma, sul punto seguente, Laganà viene murato da Scita, 14-11.

Ancora Lazzaretto, 16-14. Russo e Scita portano Napoli sul +4, 20-16. Lazzaretto tiene i suoi ancorati al terzo set, 22-19. Ottimo servizio di Laganà, Lazzaretto inchioda la free ball, 22-20.

Brutta ricezione per Reggio, set point Napoli, 24-20.

Il lob di Saar regala il set al Napoli, 25-22.

Il quarto set si apre con il doppio vantaggio Napoli, il primo punto di Reggio è di Lazzaretto, 2-1.

Reggio viene arginata da Napoli, mini allungo dei padroni di casa, 5-1 e timeout obbligatorio.

Importante primo tempo trovato da Presta, 5-2.

Due punti essenziali per la Domotek, prima la parallela di Laganà poi il lob dí Lazzaretto, 8-5.

Doppio super muro, Lazzaretto e Laganà riducono il gap, 9-8 e time-out Napoli.

Laganà con l’ace! 11-10. Lazzaretto regala il pareggio, 12-12.

I due errori in attacco di Napoli danno il primo (e doppio) vantaggio da inizio set alla Domotek, 14-16 e time-out Napoli. Tocco sfortunato per Mancinelli, 17-17.

Buona difesa per la Domotek, a seguire Lazzaretto chiude il punto, 17-19.

Due errori offensivi di Napoli danno il +4 a Reggio, 17-21.

Un video check richiesto dal Napoli ma senza successo regala il primo match ball alla Domotek, 18-24.

La palla di Saitta regala il match alla Domotek Reggio Calabria, sempre più capolista. 19-25.

Il tabellino

Gaia Energy Napoli – Domotek Reggio Calabria 1 – 3

(20-25, 21-25, 25-22, 19-25)

Gaia Energy Napoli: Saar 17, Saccone, Didonato, Russo 6, Starace, Piazza 1, Ferri 27, Ardito, Scita 11, Piscopo, Romano 6, Volpe, Arguelles 1. All. Mosca

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli 1, Spinello, Zappoli 7, Presta 7, Lopetrone, Saitta 8, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 20, Lazzaretto 25, Rigirozzo 7, Parrini. All. Polimeni

Arbitri: Raffaella Ayroldi di Molfetta ed Eleonora Candeloro di Pescara