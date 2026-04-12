Volley, straordinaria Domotek: si impone in gara quattro davanti a 5000 spettatori

Atmosfera delle grandi occasioni al PalaCalafiore, dove circa 5000 tifosi hanno spinto la squadra di casa in una serata che resterà impressa. Un colpo d’occhio straordinario, con il secondo anello gremito come non si vedeva da tempo.

In questo scenario carico di entusiasmo, la Domotek Volley Reggio Calabria ha risposto con una prestazione di altissimo livello, conquistando Gara-4 con autorità e senza lasciare nemmeno un set agli avversari. Una prova di forza netta, che replica quanto già visto in Gara-2 e conferma la crescita e la solidità del gruppo nei momenti decisivi.

La squadra reggina ha imposto fin da subito il proprio ritmo, mostrando efficacia in tutti i fondamentali: servizio incisivo, muro attento e una fase offensiva capace di mettere costantemente in difficoltà la difesa avversaria. Il pubblico, dal primo all’ultimo punto, ha accompagnato ogni azione con un sostegno incessante, trasformando il palazzetto in un vero fortino.

Con questo successo, la Domotek ristabilisce la parità nella serie: 2-2. Un risultato che tiene vive le ambizioni e rimanda ogni verdetto alla decisiva Gara-5, dove si assegnerà la promozione.

L’inerzia, ora, sembra tutta dalla parte degli amaranto, con l’ultimo atto si preannuncia combattuto e ricco di tensione. Servirà un’altra prestazione perfetta per completare la rimonta e coronare il sogno.