Volley: per la Domotek arriva la nona vittoria consecutiva
Viaggia senza ostacoli la compagine di Antonio Polimeni
09 Febbraio 2026 - 09:09 | Comunicato
La capolista non sbaglia. La Domotek Volley Reggio Calabria firma la nona vittoria consecutiva. Riscattato anche il passivo dell’andata contro Sabaudia, ultima a battere i reggini in capionato. Grande prova, mentale, passionale e cinica per i ragazzi di mister Antonio Polimeni. Alla grande il decisivo Simone Rigirozzo, giocatore rivelazione del campionato.
Laganà è stato eletto Mvp della gara, ancora una volta ma è il gruppo, determinato ed unito che convince. Da Lazzaretto in attacco ed in difesa, il ritrovato Zappoli,. Il concreto Luca Presta, senza dimenticare l’ottimo De Santis nel ruolo di Libero. Sabaudia esce dal match a testa alta, lottando palla dopo palla, specialmente nel terzo set, ma cedendo il passo.
Applausi per gli ex Marco Soncini e Alessandro Stufano. La pipe di Lazzaretto apre il match . 2-4 primo parziale. 5-5 sulle ali di Lazzaretto. Soncini firma l’ace dell’8-10. Grande difesa di Saitta e De Santis(10-10-). Nuovo vantaggio Sabaudia con Panciocco. Rigirozzo la pareggia. Enrico Zappoli firma l’ace del 12 a 11. Laganà schiaccia con forza il 13 a 11. 15-12 dopo un errore di Onwuelo.
La trama resta la stessa con Laganà condottiero. Tante difese Reggio ma Soncini è scatenata. Serangele è l’uomo che firma il pari. Laganà riporta in vantaggio Reggio. Zappoli sigla il 19-17. Soncini firma il 19-18. Pari con il muro di Onwuelo. 20-19 a firma Domenico Laganà. 20-20 con la schiacciata di Panciott. Rigirozzo, protagonista importante, riporta in vantaggio la Domotek. 22-20 con Lazzaretto sotto rete.
Doppia difesa di De Santis e Saitta da urlo ma Onwuelo non perdona(23-21). 24-21 grazie ad un super Rigirozzo. Laganà la chiude sul 25 a 21. Alessandro Stufano apre con un grande muro il primo set. Pareggia Laganà in volo, in diagonale Ace del Capitano Laganà sul 5 a 3. Pilotto è determinato per i suoi.
Laganà trascina 7-4. 7-6 dopo l’ace di Onwuelo. Muro di Panciocco per il 7 a 8. Stufano sigla il vantaggio 9-10. Minibreak Sabaudia sul più 2:11-13. Ace di Marco Soncini per l’11-14. 14-14 con l’ace di Laganà. 15-14 con Laganà ancora protagonista. Secondo ace in partita per Serangeli. 17-16 Luca Presta non perdona. 18-16 l’emozionante palla amaranto. Più tre sulle ali di Zappoli e Laganà.
21-17 con il punto di Zappoli sotto rete. 23-17::Rigirozzo per due volte. La palla del set point è di Zappoli.(24-18). La battuta in out di Stefano chiude anche il secondo set. Rigirozzo sigla il primo punto del terzo set. 6-6 con Zappoli ancora protagonista Molto bene Panciocco che tiene botta per Sabaudia, Più tre Sabaudia, bene Stufano.
Terzo ace di Serangeli che firma il 14 a 17. 15-17 con Laganà protagonista. 16-19 con Panciocco protagonista. 17-20 giocata bivio per Onwuelo. 18-20 con il punto di Laganà. Punto di Soncini per il 18 a 21. Lazzaretto in volo con una pipe da urlo(19-21). La rimonta continua con il muro di Rigirozzo. Doppia difesa di Lazzaretto e punto di Laganà per il pari.
Sabaudia ancora avanti 21-22. 22-22 pari con Zappoli protagonista. 23-22 con il muro di Rigirozzo.Il suo finale è da urlo prima muro che vale il match-point, poi punto della vittoria tra il tripudio della folla.
Il tabellino
Domotek Volley-Viridex Sabaudia 3-0
(25-21 – 25-19 – 25-23)
Domotek Volley Reggio Calabria:De Santis,Lopetrone,Ciaramita.,Motta,Spinello,InnocenziParrini,Rigirozzo 12,Zappoli 8,Presta 5,Lazzaretto 11,Laganà 20.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo
Sabaudia::Soncini 8i,Stufano 5,Schettino,Pilotto 4,Panciotto 14,Onwuelo 12,Mariani 1,Nasari,Rondoni,De Vito.
Arbitrano i signori:Claudia Lanza e Marco Colucci.