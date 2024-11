Volley, la Domotek sfida Campobasso per la terza giornata di Serie A3

La Domotek ritorna in campo. Nuova sfida “lontano da casa” per gli amaranto di Mister Antonio Polimeni. Continua la regular season del campionato di Serie A3. Nel Girone Blu, è grande sfida a Campobasso.

E’ ancora negli occhi di tutti gli sportivi del volley il bellissimo testa a testa vissuto nella passata stagione, al piano di sotto tra le due realtà. Grandissimo successo al Palacalafiore per l’accesso alle Finals di Coppa, in primis, e riscossa, da organizzatrice della compagine del Molise successivamente.

Una sfida di intensità

Temi intrisi di intensità, alla stessa stregua della partita in meno degli amaranto, capaci, da “matricola” di catturare ben 5 punti in due partite, prima ottenendo il bottino pieno in casa del Modica e successivamente vincendo una sfida incredibile in casa, al Palacalafiore contro La Rinascita Lagonegro.

L’Energy Time Campobasso, invece, è partita male e non ha raccolto punti in classifica. I molisani vorranno con forza giocarsela e vincere. Hanno collezionato:

3-1 in sconfitta all’esordio a Lagonegro

1-3 in casa contro Aurispa Lecce

3-1 sempre in sconfitta a Gioia del Colle nell’ultima sfida.

Il confermato Rescignano, Diaferia, Margutti, Urbanowicz e non solo rappresentano i punti di forza per il team di Mister Maniscalco.

Novità in casa Domotek

La novità della settimana, in casa Domotek, è rappresentata dall’inserimento del nuovo “Secondo allenatore”, Sergio Dal Pozzo.

“Come tutte le altre sfide, sarà una sfida combattuta,” ha dichiarato Coach Antonio Polimeni. “Vengono da due sconfitte consecutive e proveranno a regalarsi ed a regalare ai propri tifosi la prima gioia stagionale. Sono neopromossa come noi. Hanno voglia di affacciarsi in questa categoria nel migliore dei modi, anche se le prime tre giornate non hanno avuto ragione degli avversari. Hanno tanta voglia di fare. Conosco società ed ambiente: daranno il massimo sia contro di noi che nel resto del campionato. Sarà battaglia, come sempre, nulla di nuovo”.

Con primo servizio alle ore 18 sul taraflex del PalaVazzieri, la contesa tra rossoblù ed amaranto sarà diretta da un tandem tutto in rosa formato dalla perugina Deborah Proietti e dalla barese Raffaella Ayroldi, con al videocheck il partenopeo Claudio Rossi.

Il match verrà trasmesso gratuitamente in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo con la seguente URL come riferimento per la visione del match: https://youtu.be/A29H9wOrUR0.