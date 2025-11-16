Volley: una grande Domotek interrompe l’imbattibilità del Campobasso

Tripudio per un Palacalafiore sempre più coinvolto, numeroso e festante

Prova straordinaria e sul pezzo per gli amaranto di Mister Antonio Polimeni che piegano in tre set, una squadra che, fino al momento, non aveva mai perso punti per strada..

Prima vittoria casalinga per gli amaranto che volano in classifica con 3 successi ed un passivo al tie-break complessivi finora.

Tripudio per un Palacalafiore sempre più coinvolto, numeroso e festante sulla scia dei numeri di presenze importantissimi della passata stagione.

La cronaca

La novità è Simone Rigirozzo al centro al posto di Innocenzi infortunato. Graziani in evidenza 4-6.

Zappoli vola a punto Presta firma l’ace del 6-6. Sempre Zappoli firma il vantaggio. Bella la Pipe di Valchinov perll’8 pari, ma Zappoli segna ancora. Bella l’alzata di Saitta per Lazzaretto per il 12-9.

Dopo il time-out Valchinovc sale in cattedra.Immediata rimonta 12-12. Lazzaretto rimanda avanti Reggio(13-12). 14-12 con l’ace di Laganà. 17-14 con l’ace in battuta di Presta(davvero super). Zappoli in volo firma il 19-16. 20-16 grazie all’ace di Enrico Zappoli. Laganà con la diagonale pungente firma il 22-19. Lazzaretto firma il 24-20 con una giocata da maestro. Laganà la completa con tutta la forza che ha per il 25-20.

Nel secondo set Reggio riparte da dove aveva chiuso::punto di Laganà. Lazzaretto firma il 2-0- Presta gioca bene al centro per il 3-0 Campobasso la pareggia 3 pari. Ritorna in vantaggio il team amaranto con Lazzaretto. Un doppio colpo di Laganà rimanda la Domotek sul più 3.

Al termine di una giocata emozionante Lazzaretto la spunta in mezzo alle mani molisane.

Il set volge verso una nuova parità(9-9). Nuovo break amaranto 3-0.

Stessa trama la Domotek prova a scappare, Campobasso in rimonta. 16 pari in rimonta per Campobasso.

16 a 17 per il vantaggio ospite. Punto fenomenale per gli amaranto18-19.

Arienti firma il 18 a 20. Saitta s’immola per il 19 a 20. Laganà firma il 20 pari.

Valchinov riporta in vantaggio gli ospiti con una pipe dalla seconda.

Il 21 pari viene firmato da Laganà. Tanti errori in battuta sul finale. Il 23 pari passa dalle mani di Matteo Mancinelli. Valchinov è impreciso ed è set Point amaranto. Laganà ancora lui:decide il secondo set.E’ 2-0.

Simone Rigirozzo firma il primo punto a muro degli amaranto nel terzo set. Tanto equilibrio anche nel terzo set unito a tanti errori. 7-7 dopo un grande recupero di De Santis ed sul punto molisano successivamente. Rigirozzo firma il nuovo vantaggio amaranto. 10-8 a firma Luca Presta 12-9 con Lazzaretto in evidenza. Scatenato Zappoli per il 14-11. Ancora Rigirozzo per il 15 a 12. Lazzaretto firma il 17 a 13. Amaranto. Grande rimonta della Spike 17-16.

Il ventesimo punto passa dalle mani di Luca Presta 20-17. 21-18 amaranto: con Laganà in evidenza.

Zappoli firma il 22 a 19. Valchinov sbaglia ancora in battuta. 24 a 20. L’ultima palla, passa dal videocheck: è punto amaranto.Termina 25 a 21, tra il tripudio del Palacalafiore. Vittoria importantissima per gli amaranto che volano in classifica.

Il tabellino

Domotek Volley Reggio Calabria- Energy Time Spike Campobasso 3-0

(25-20, 25-23, 25-21)

Domotek:De Santis,Mancinelli 1,Spinello,Zappoli 11,Presta 5,Lopetrone,Saitta,Innocenzi,Ciaramita,Laganà 19,Lazzaretto 14,Stabrawa,Rigirozzo 4,Parrini.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzzo

Energy Time Spike Campobasso:Valchinov 13,Consonni,Ciampa 1,Melato 4,Del Fra,Morelli 6,Salvador,Graziani 11,Rescignano,Arienti 3,Bartolini 2,Aretz 1,De Nrigris,Cometti.All Bua

Arbitri la sfida Fabio Semeraro e Luca De Lorenzo.