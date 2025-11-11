Volley: una vittoria che sa di storico, quella della Domotek nella tana di Modica

Dopo il netto successo in trasferta, lo schiacciatore brasiliano della Domotek Volley Reggio Calabria racconta la soddisfazione per un’impresa non scontata e lancia l’appuntamento di domenica contro la capolista Campobasso.

È una vittoria che sa di storico, quella della Domotek Volley nella tana di Modica. Un perentorio 0-3 che vale doppio, per i punti in classifica e per la difficoltà dell’impresa, come sottolinea con la consueta enfasi il brasiliano Enrico Guarienti Zappoli, schiacciatore di punta della squadra amaranto.

“Io parto sempre dal presupposto che ogni partita contro Modica, da quando gioco in Italia, non sono mai state facile. Sono sempre state sfide molto dure, sotto tutti i punti di vista. Sono veramente fiero di questo successo, penso sia la mia prima vittoria al Palatizza”.



Zappoli non lesina i complimenti ai suoi compagni di squadra: “Complimenti alla squadra perché il livello di difficoltà era davvero alto. Noi venivamo da una prestazione, diciamo, altalenante domenica scorsa in casa ed in Sicilia, siamo riusciti, tra virgolette, a sbloccarci un attimino di più“.

La partita non è stata una passeggiata, anzi: “Abbiamo sofferto tanto, però siamo riusciti a vincerla.Lottando tutti insieme. Domenica ci aspetta una grande sfida – annuncia lo schiacciatore –. Con Campobasso abbiamo fatto degli amichevoli c, sono una buona squadra, anzi una buonissima squadra“. Un avversario di altissimo livello, attualmente in vetta alla classifica, che rappresenta il prossimo ostacolo da superare.

E qui, l’appello finale ai tifosi: “Aspettiamo tutti gli sportivi Reggini al Palacalafiore abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno. L’appuntamento è per domenica alle ore 18, al Palacalafiore di Reggio Calabria. La Domotek, galvanizzata dal prestigioso successo in trasferta, sfiderà una Campobasso in formissima e al top del ranking, in una partita che promette spettacolo e emozioni forti“.