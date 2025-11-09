Volley: riscatto Domotek, successo in Sicilia e bottino pieno

Una prova di forza in reazione. La Domotek Reggio Calabria, si rialza alla grande dopo la sconfitta al tie-break del turno scorso.

I ragazzi di mister Polimeni vincono a convincono in trasferta con una super impresa corsara sul campo dell’Avimecc Modica, uno dei rettangoli più difficili del campionato.

Zappoli e Lazzaretto in schiacciata, capitan Laganà opposto, Innocenzi e Presta centrali, con De Santis libero per gli amaranto.

Il primo punto è per Reggio Calabria. Tanto equilibrio. Presta fa un buon lavoro sotto rete.

Primo mini-break per Modica sul 10-7. Mister Polimeni chiama Time-Out e gli amaranto si rifanno sotto.

Laganà avvicina gli amaranto. Il 12 pari ha la firma del muro reggino.

Si procede punto su punto. Reggio Calabria fima il vantaggio sul 15 a 16. La Domotek vola sul più 3: 20 a 17. Buzzi e Lugli le tentano tutte per rimontare. Zappoli è decisivo con il punto del set point.

Combattutissimo l’ultimo pallone del set, la decide ancora Zappoli.

Tanto equilibrio anche nel secondo set:parte meglio Modica(6-3) con Buzi in evidenza. Lazzaretto e soci rimontano (6-6). Reggio Calabria vola avanti sull’8-9. Il vantaggio cresce fino al più 3 prima, sul più cinque poco dopo. Modica non molla e con una bella diagonale di Bertozzi la riapre.

Zappoli, ancora lui firma il punto del 18 a 16. Bertozi non molla sul finale insieme ai suoi(19-21).

Enrico Lazzaretto firma una diagonale sontuosa per il 19 a 22. Mariano risponde colpo su colpo (20-22).

Lazzaretto si ripete con la medesima azione poco dopo (21-23).

Il lungolinea di Mariano è out e significa setpoint per gli amaranto.

Sembra fatta, ma Modica firma un pericolosissimo due a zero.

La palla del successo nel set, è da manuale: la alza Saitta, un capolavoro per Domenico Laganà che stacca, colpisce e non può sbagliare.(è 2-0).

Altalena di vantaggi anche nel terzo e decisivo set. La Domotek spicca il volo sull’8-12 con voglia di chiuderla. Garofalo firma il punto della rimonta siciliana. I ragazzi di mister Polimeni tengono botta e volano avanti ancora sul più 3. La trama resta tale. Modica insegue, la Domotek cerca l’allungo decisivo.

Usufruendo di parecchie deviazioni del muro altrui i siciliani si fanno sotto(19-20) prima e poi, arriva la parità con Tomasi in evidenza.

Si va avanti tra time-out e contro time-out, vantaggi reciproci subito pareggiati. Il match-joint, lo firma ancora lui, il Capitano Domenico Laganà. Chillemi non molla ed annulla il matchpoint calabrese.

Andrea Innocenzi è presente sottorete per il nuovo match-point.

Mariano, emula Chillemi ed è 25 pari.

Ancora Laganà è l’uomo del nuovo match-point, con estrema voglia di chiuderla.

Tutto finito? Non ditelo a Mariano che colpisce in volo per il 26 pari.

Luca Presta, sale in cattedra con il punto del 27 a 26 sottorete.

Modica ha mille vite e la pareggia ancora con Bertozzi.

I siciliani, alla lunga, sbagliano qualche dettaglio e concedono un nuovo match Point.

Nella palla finale, è decisivo l’apporto del libero amaranto Saverio De Santis. Questa volta l’attacco di Bertozzi è out: vince la Domotek, con merito e caratura.

La prossima sfida, domenica 16 novembre 2025 al Palacalafiore, sarà dura ed evocativa per gli amaranto: arriverà Campobasso, insieme le squadre volarono in categoria ed oggi, sono pronte ad un grande spettacolo. I molisani hanno firmato un tre su tre da urlo.

Il tabellino

Avimecc Modica-Domotek Volley Reggio Calabria 0-3

(22-25,23-25,27-29)

Modica:Barretta 2,Raso,Pappalardo,Bertozzi 11,Lugli 7,Putini 2,Chillemi 5,Nastasi,Tomasi 1,Buzzi 7,Italia, Garofalo 11,Mariano 8.All DiStefano

Domotek: De Santis,Mancinelli,Spinello,Zappoli 12Presta 4,Lopetrona,Saitta,Innocenzi. 4,Ciaramita,Laganà 23,Lazzaretto 13,Stabrawa,Rigirozzo,Parrini.All Antonio Polimeni Ass Sergio Vandir Dal Pozzo.

Arbitri Raffaella Ayroldi di Molfetta e Nicola Traversa di Gioia Del Colle.