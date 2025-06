Volley femminile: stage per le giovani azzurre. Tra le convocate anche una atleta reggina

Club Italia del Sud: la Federazione Italiana Pallavolo ha diramato le convocazioni per lo stage di allenamento delle attività giovanili femminili, previsto dal 9 al 13 luglio 2025 a Castelnovo né Monti (RE). Le atlete sono state selezionate, su indicazione del Direttore Tecnico Marco Mencarelli, e tra queste anche la reggina Ilenia D’Ascola della AD Polisportiva 1990.

Lo stage durerà quattro giorni e servirà da preparazione al prestigioso torneo internazionale “Global Challenge”, che si svolgerà a Pula, in Croazia, dal 13 al 20 luglio. Una esperienza formativa e competitiva per le giovani promesse azzurre e la grande soddisfazione per la nostra Ilenia che rappresenterà Reggio Calabria.