Volley: al ‘Memorial Cois’, la Domotek sale sul podio

La Domotek Volley ha chiuso la sua esperienza al Memorial Cois in Sardegna salendo sul terzo gradino del podio. Questo risultato rappresenta un ottimo modo per rodare uomini e mezzi in vista dell’imminente campionato di Serie A3.

Nell’ultimo impegno della kermesse amichevole, la squadra amaranto ha incontrato i pari-categoria del Mantova(inseriti nel girone parallelo così come le altre due squadre partecipanti, Sarroch e Cus Cagliari), superandoli con un netto 3-0. Il computo dei parziali parla chiaro: 25-19, 25-19 e 25-22.

La prestazione complessiva è stata di ottimo livello, con le gambe molto più sciolte rispetto alla prima uscita della manifestazione contro il Sarroch.

La squadra ha mostrato evidenti progressi, in particolare dal punto di vista della battuta.

Il team sta iniziando a rodarsi nel migliore dei modi e si è visto un gruppo che inizia a venire fuori con una buona identità.

Sul piano individuale, hanno impressionato favorevolmente i giovani Mancinelli e Rigirozzo.

Mister Polimeni ha rodato tutti gli effettivi a disposizione, ottenendo ottimi feedback dal roster.

Questo terzo posto costituisce un altro buon passo in avanti verso l’esordio in campionato, che rimane comunque ancora lontano. Il debutto ufficiale in A3 per gli amaranto è programmato per domenica 26 ottobre 2025, sul campo della neopromossa Green Volley Galatone. La prima gara in casa, invece, si disputerà domenica 2 novembre 2025 al Palacalafiore, contro la Bbc Tecbus Castellana Grotte.

Ecco le parole del capitano Domenico Laganà: “Questa due giorni è stata sicuramente importante per noi, per i nostri test e per imparare a conoscerci, sia in campo che fuori. Rispetto al test con Sarroch, siamo andati molto meglio. Avere set in più sulle gambe e giocare una partita ‘ufficiale’ è diverso dall’allenamento, e questo ci sta già aiutando ad amalgamarci come gruppo.

Possiamo dire che abbiamo giocato bene e siamo contenti per questo. Nella giornata di apertura, abbiamo avuto una prestazione in chiaroscuro, ma ci sta, come primi test. D’altronde, gli avversari avevano già qualche amichevole in più alle spalle. Quindi, tutto considerato, è andato tutto secondo i piani“.